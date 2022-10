Chi è Nicola Carraro, marito di Mara Venier? Carriera, età, figli

Mara Venier ha riscoperto l’amore qualche anno fa con Nicola Carraro, noto produttore cinematografico. La sua carriera va ben oltre: prosegui la lettura per scoprirlo.

Nicola Carraro, età e carriera

80enne milanese, Nicola Carraro è il nipote dell’editore Angelo Rizzoli. La sua vita sin da bambino si concentra quindi nell’ambiente letterario tanto che da giovane lavora anche nella casa editrice di famiglia. La sua bravura gli permette di diventare assistente del grande giornalista Enzo Biagi e di scrivere per il Corriere della sera. Ha proseguito la sua vita lavorativa anche nel mondo del cinema divenendo un produttore di spessore. Oggi si occupa della sceneggiatura di web series che vanno in onda su Internet. Sui sociàl non ci sono moltissime informazioni sul suo conto, perché resta molto riservato come uomo.

I figli

Dalla relazione con Adonella Colonna ha avuto il suo primogenito Gerò Carraro, nonchè le due femmine Ginevra e Giada. Se con il maschio non riesce ad avere un rapporto, con le altre due pare abbia un legame più forte. Nel 2006 ha intrapreso una relazione con Mara Venier, che ha sposato nello stesso anno. Sebbene insieme non abbiano figli, la loro è una storia d’amore degna di nota. Non gli manca nulla e si amano come ragazzini.