Nicola Coughlan è conosciuta dai fan di Bridgerton come l’attrice che interpreta Penelope Featherington, l’amica di Eloise e Lady Whistledown, una sorta di gossip girl dell’era Regency. Nel period drama Netflix, Penelope è vittima della severità della madre, Lady Featherington (interpretata da Polly Walker), che la costringe a indossare degli abiti poco alla moda. Tuttavia, nella vita reale, Nicola Coughlan sa come scegliere cosa le sta bene e come prendersi cura di sé. Oltre a seguire una dieta equilibrata e un programma di esercizio fisico, l’attrice è anche una grande appassionata di trucco e parrucco.

Biografia

Nicola Coughlan è nata a Galway, Irlanda, il 9 gennaio 1987, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha due fratelli maggiori di lei e fin da giovane ha sempre sognato di diventare un’attrice. Oltre ad aver conseguito la laurea presso l’Università Nazionale d’Irlanda, ha anche studiato recitazione alla Oxford School of Drama e alla Birmingham School of Acting. Successivamente, nel 2009, si è trasferita a Londra per inseguire la sua carriera nell’ambito dello spettacolo.

L’attrice ha iniziato la sua carriera come doppiatrice sin dai primi anni 2000. Nel 2012, ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella serie tv Doctors, dove ha interpretato un ruolo secondario. Nel 2018, l’attrice ha fatto un ulteriore salto di qualità, lavorando in due serie molto popolari, Harlots e Derry Girls. Tuttavia, la vera consacrazione è arrivata quando è comparsa nel ruolo di Bridgerton, dove ha interpretato un ruolo di protagonista nel 2020, diventando una delle attrici più ricercate dello showbiz.

Vita privata di Nicola Coughlan

Nicola Coughlan è single al momento. Non ha mai confermato pubblicamente i suoi rapporti amorosi. Nel 2019, però, l’attrice irlandese è stata vista in compagnia di Laurie Kynaston, un attore che ha lavorato con lei nell’episodio di Derry Girls. Anche se i due avevano una relazione, nessuno dei due ne ha mai parlato apertamente. Non è chiaro se siano ancora insieme o meno.