Noah Centineo è un attore americano, diventato particolarmente famoso grazie al ruolo da protagonista della serie di film Tutte le volte che ho scritto ti amo accanto a Lana Condor. Nel 2022 lo vediamo recitare anche in The Recruit, una serie d’azione accattivante e cool, in onda su Netflix dal 16 dicembre.

Biografia di Noah Centineo

Nato nel 1996 a Miami, Noah è figlio di padre produttore cinematografico. L’attore ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza in Florida, dove ha frequentato le scuole e nel 2009 ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione con il film The Gold Retriever. Successivamente ha recitato in altre pellicole minori, come Turkles, e in serie TV come Austin & Ally e Ironside. Nel 2012 si è trasferito a Los Angeles, dove ha iniziato a ottenere incarichi di più alto profilo. Recentemente si è distinto per aver recitato nei film “Sierra Burgess è una sfigata” e “A tutti i ragazzi che ho amato prima“.

Vita privata

Noah Centineo è senza dubbio riuscito a conquistare il pubblico grazie ai suoi ruoli nelle commedie romantiche. La sua popolarità è dimostrata dai 16.3 milioni di follower su Instagram. Per quanto riguarda la vita amorosa, l’attore ha avuto una relazione con la modella Alexis Ben che è durata un anno, dal 2019 al 2020. Recentemente i fan della saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo hanno sospettato una relazione tra Noah e la collega di set Lana Condor, tuttavia le voci sono state smentite. Ciò nonostante, i fan hanno potuto apprezzare la grande amicizia e l’evidente chimica tra i due ragazzi nei film Netflix di successo. Nonostante i sogni dei fan, Noah Centineo e Lana Condor non hanno intrapreso una relazione nella vita reale come nella finzione.

L’attore è tornato sotto i riflettori a causa dei numerosi pettegolezzi che lo vedrebbero sentimentalmente coinvolto con Stessie Karanikolaou, l’amica di Kyle Jenner. I due sono stati insieme visti più volte durante il 2022, anche se non c’è stata nessuna conferma ufficiale su una loro relazione. Alcuni pensano che abbiano deciso di mantenere tutto nascosto. È interessante sapere che il nome di famiglia di Noah Centineo ha origini miste: italiane, tedesche, olandesi e persino nativi americani. Inoltre, è stato recentemente riferito che lo stesso Centineo si sia trasferito nella casa di Kylie Jenner con la sua amica Stessie Karanikolaou per trascorrere più tempo insieme.