Sono scene che lasciano senza fiato quelle di The Handmaid’s Tale, una serie cruda e allo stesso tempo realistica in cui un regime totalitario rapisce alcune donne e le spossessa del nome. Il racconto, tratto dal famoso libro di Margaret Atwood, è una storia distopica ambientata nell’agghiacciante stato di Gilead, in America. Tra gli attori anche il bravissimo O.T. Fagbenle, professionista londinese conosciuto per aver recitato nella serie televisiva Miss Marple. Conosciamo meglio questo attore e quali sono stati i film e le serie tv in cui è comparso.

Biografia e carriera di O.T. Fagbenle

O.T. Fagbenle nasce a Londra nel 1981. L’attore, il cui nome completo è Olatunde Olateju Olaolorun Fagbenle, è figlio di un giornalista di origini nigeriane, più precisamente proveniente dallo Yoruba. Da piccolo si trasferisce con la madre in Spagna poiché il padre abbandona entrambi durante l’infanzia. Nel nuovo Paese, O.T. Fagbenle inizia a studiare il sassofono e grazie al suo incredibile talento, inizia a viaggiare in tournée con la South Coast Jazz Band.

Al cinema lo ricordiamo in Complicità e sospetti e in 2 young 4 me, film del 2007. Nel 2014 recita anche in Non Stop, pellicola della regia di Jaume Collet-Serra. Sfonda anche nel mondo delle serie tv, lo troviamo infatti in Miss Marple e in Doctor Who e Un fidanzato per mamma.

Vita privata e sentimentale

Dopo il successo in molti si chiedono se l’attore O.T. Fagbenle sia fidanzato o meno. L’uomo, però, non ha mai menzionato nulla sulla sua situazione sentimentale. Sui social network, infatti, non è molto attivo e non ha mai dichiarato apertamente se abbia una partner. Tempo fa, però, i fan più attenti si sono accorti di un video su Instagram in cui l’uomo filmava un bambino che mangiava insieme alla famiglia dell’attore. Quella storia sul social ha fatto impazzire i fan che hanno subito ipotizzato che O.T. Fagbenle avesse una compagna.