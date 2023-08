Chi è Olivia Wilde, tutto sulla regista de La Rivincita delle Sfigate: Harry Styles, film, figli

Olivia Wilde è la regista del film La Rivincita delle Sfigate che va in onda stasera, 30 agosto 2023, su Rai 3. Nata come Olivia Jane Cockburn il 10 marzo del 1984 a New York è stata considerata a lungo una delle attrici più belle del mondo. Americana con cittadinanza irlandese è figlia di due personaggi molto famosi del mondo del giornalismo americano e cioè Leslie Redlich e Andrew Cockburn. Di lei si è parlato molto anche per la relazione con Harry Styles avuta dal gennaio del 2021 al novembre del 2022. Tra le altre cose personali su di lei sappiamo anche che è vegana e nel 2010 è stata eletta dalla PETA come vegetariana più sexy.

Nel 2003 l’attrice si è sposata con Tao Ruspoli nel 2003 per poi arrivare al divorzio nel 2011. Nel novembre ha iniziato poi una relazione con Jason Sudeikis con cui si fidanzata nel gennaio del 2013. La coppia ha poi avuto due figli tra il 2014 e il 2016. La separazione è avvenuta invece nel 2020. Il film che vedremo stasera è il primo in assoluto diretto dalla regista nel 2019, il secondo e ultimo è Don’t Worry Darling. Ha poi diretto il cortometraggio Wake Up nel 2020 e il video dei Red Hot Chili Peppers del 2016, Dark Necessities.

Olivia Wilde, la carriera da attrice

Olivia Wilde si conosce ovviamente di più per la sua carriera da attrice rispetto a quella appena intrapresa da regista. Il suo debutto arriva sul piccolo schermo nel 2003 quando recita in sei episodi della serie tv Skin. Al cinema invece ci approda nel 2004 quando diventa una vera sorpresa recitando in La ragazza della porta accanto di Luke Greenfield. In carriera ha avuto modo di lavorare con registi molto importanti come Nick Cassavetes, Joseph Kosinski, Jon Favreau, Paul Haggis. Nel 2022 ha recitato anche nell’ultimo successo di Damien Chazelle, Babylon, riscuotendo un grandissimo successo.