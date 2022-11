Omar Ayuso è uno degli attori protagonisti della famosissima serie spagnola Elite. Oltre a recitare ha portato avanti anche una brillante carriera di modello, posando per Calvin Klein e per altre maison internazionali. Omar è anche impegnato per la difesa dei diritti della comunità LGBTQ+ ed è un paladino dei diritti queer. Ad oggi si gode il successo per la sua magistrale interpretazione di Omar Shanaa nella serie tv Eite, in onda su Netflix. Scopriamo chi è questo splendido attore.

Biografia e carriera di Omar Ayuso

Classe 1998, Omar Ayuso è nato a Madrid e ha trascorso tutta la sua infanzia in una provincia a Manzanares el Real. Le sue doti nel campo della recitazione sono note sin da quando aveva solo 7 anni. Così piccolo iniziò ad appassionarsi al mondo del cinema e dopo aver frequentato alcuni corsi di teatro durante la scuola, si è iscritto presso l’Università della città di Madrid studiando Comunicazione Audiovisiva. Dopo la laurea ha iniziato a vivere la sua grande passione facendone una vera e propria professione. Ha recitato in alcuni cortometraggi e ha debuttato con la serie Elite nel 2018 dove interpreta un personaggio omosessuale che si innamorerà di un suo coetaneo, studente della stessa scuola. La serie, diretta dal regista Salazar, ha ottenuto un successo mondiale e ha portato gli attori del cast a diventare vere e proprie celebrità.

Oggi Ayuso è impegnato in un film dal titolo Años, che si basa sullo sviluppo di diverse tematiche attuali come quella LGBTQ+. Lo stesso ragazzo ha fatto recentemente coming out dichiarandosi apertamente omosessuale anche fuori dagli schermi.

Vita privata e sentimentale

L’attore si sta dedicando totalmente alla realizzazione della sua carriera. Per questo non si hanno informazioni di carattere personale al di fuori del suo orientamento sessuale. Sappiamo però che una delle sue più grandi passioni è la moda e anche Calvin Klein e Loewe si sono lasciate conquistare dal suo fascino.