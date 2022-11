Omar Rudberg, all’anagrafe Omar Josué Gonzalez, ha vestito i panni di Simon Erikson nella serie Netflix Young Royals. Nello show interpreta uno studente dello stesso college di Wilhelm, ma a differenza dei suoi compagni vive con la madre e la sorella. Insieme al principe, svilupperà una complicata relazione amorosa e indagherà sul suo orientamento sessuale. Se vuoi saperne di più su Omar Rudberg, continua a leggere!

Attore ma anche cantante

Omar Rudberg non è solo un attore. Nato a Caracas nel 1998, da piccolo si appassiona alla musica e grazie al suo talento canoro partecipa al format Got Talent svedese. Qui raggiunge le semifinali ma non vince. Dal 2013 al 2017 ha fatto parte della boyband FO&O, un gruppo di successo che ha pubblicato due album ed è stato protagonista in svezia al Melodifestivalen 2017, un importante concorso nazionale.

Nel 2018 è diventato solista pubblicando con la casa discografica TEN un singolo intitolato Que Pasa, insieme al rapper Lamix, famosissimo in Svezia. Oltre alle doti canore, ha sempre avuto un grande interesse per la recitazione. Per questo motivo, ha debuttato nel 2021 nella prima stagione di Young Royals, serie Netflix che ha ottenuto un grandissimo successo. Parallelamente è stato di nuovo confermato al Melodifestivalen con un altro brano, Moving Like That, con il quale è stato eliminato alle semifinali.

Vita privata: Omar è fidanzato?

In un’intervista, l’attore e cantante Omar Rudberg ha raccontato il modo in cui vive il suo orientamento sessuale e la sua percezione del genere. Ha affermato di non sentire la necessità di un’etichetta, bensì di definirsi “gender fluid” e di non avere preferenze tra uomini e donne. Ad oggi non sappiamo se il bravissimo Omar Rudberg sia impegnato in una relazione, anche perché é molto riservato e non condivide informazioni strettamente personali come il nome dei membri della sua famiglia o delle sue frequentazioni.