Chi è padre di Naike Rivelli? Età, Ornella Muti

L’attrice e cantante Naike Rivelli è figlia dell’attrice Ornella Muti, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli. Naike porta quindi il cognome della madre, che l’ha avuta a soli 19 anni. L’identità del padre dell’attrice è sempre rimasta nascosta. Naike, per tanti anni, ha pensato che suo padre biologico fosse il produttore spagnolo José Luis Bermúdez de Castro. L’uomo è stato il compagno della Muti ormai più di 40 anni, ma sembra non c’entrare nulla con la nascita di Naike. I due, infatti, si sono sottoposti al test del DNA, sia in Spagna che in Italia, che ha dato esito negativo.

La smentita sul padre di Naike Rivelli

Dopo il risultato del test, sia i media italiani, che quelli spagnoli, hanno dovuto smentire le voci che giravano da anni che davano per certa la paternità di de Castro. Chi è il padre di Naike Rivelli, resta ancora un mistero. Classe 1974, comunque, la Rivelli è andata avanti con la sua vita e, nel 1996, da una breve relazione, ha avuto il figlio Akash, rendendo nonna la Muti. Nel 2002 si è poi sposata con l’attore tedesco Manou Lubowski, per poi separarsi dopo 9 mesi e divorziare nel 2008. Nel 2010 ha dichiarato di essere bisessuale.