Chi è Pago ex marito di Miriana Trevisan? Biografia, figli e carriera

Pago.Biografia e carriera del cantante sardo, ex marito della showgirl Miriana Trevisan e concorrente di Tale e Quale show 2020, Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2.

Biografia

Pacifico Settembre all’anagrafe, Pago in arte, è nato a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari. Sappiamo che l’artista ha vissuto problemi familiari in giovane età: suo padre fu arrestato per bancarotta fraudolenta quando Pacifico aveva appena 13 anni. Persero la casa e il benessere accumulato fino a quel momento dalla famiglia. Durante la sua permanenza in carcere, Nicola Settembre, si ammalò di epatite. “Quella fu l’ingiustizia più grande: entrare in carcere e poi perdere la vita. Non è giusto” racconterà l’artista al GF VIP durante un confessionale, dove non riuscì a trattenere le lacrime.

La storia con Miriana Trevisan

Nei primi anni del duemila, conobbe la showgirl Miriana Trevisan e, tra i due, entrambi agli albori delle loro raggianti carriere, fu subito amore. Il 14 giugno 2003, il cantante sardo sposò l’ex valletta de La ruota della fortuna dalla quale ebbe un figlio, Nicola. I due si sono separati nel 2013 dopo anni irrequieti; nonostante la rottura, ora, a distanza di anni, i due nutrono profondo rispetto l’uno per l’altro.

La storia con Serena Enardu

Dopo la separazione con la Trevisan, Pago conosce l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. La relazione è durata sette anni, segnata da molti bassi e pochi alti. Uno dei momenti peggiori è senza dubbio l’avventura a Temptation Island nel 2019; i due presero parte al reality come coppia, ma un avvicinamento tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro Graziani deteriorò il rapporto. Così, al falò di confronto conclusivo dello show, i due decisero di dirsi addio e lasciarono l’isola delle tentazioni prendendo due direzioni diverse, anche se, dopo qualche tempo, tornati alla routine quotidiana lontano dai riflettori hanno cercato di riavvicinarsi. Le cose non andarono bene e per l’ennesima volta non ci fu modo di trovare equilibrio e stabilità, così nel 2020 optarono per troncare definitivamente il rapporto.

Carriera

Pago. Prime esperienza, vita da vagabondo a Parigi e approdo a Milano

Dopo le prime esperienze con una band locale prima e come artista di strada poi, decide di lasciare la sua terra natale per cercare fortuna altrove. Gira mezza Italia, per un certo periodo si esibisce nelle strade parigine per sbarcare il lunario. In un’intervista rilasciata a Verissimo, dichiarò che dormiva dove poteva nella capitale della Francia, per strada o in stazione. Poi un giorno, rimase affascinato da Milano e si stabilì nel capoluogo lombardo dove ha continuato a fare il musicista di strada e l’operaio.

Pago, gli anni della consacrazione

Nella capitale della moda riesce a farsi strada tra gli artisti locali ed entra a far parte di una cover band chiamata Super’Up, con la quale riesce a raggiungere i 200 concerti l’anno, ma la vera svolta ci fu nel 2005. Dopo svariati tentativi, riuscì a guadagnarsi la fiducia di due pilastri discografici, quali Carosello Records e la Warner Music. Di lì a poco, viene pubblicato il suo primo brano, Parlo di te. La canzone fascalpore, tanto che fu invitato al Festivalbar 2005 come ospite dove si afferma definitivamente. L’autunno dello stesso anno, esce il suo secondo singolo Non cambi mai, con il quale partecipa e vince la terza edizione del reality show musicale Music Farm, condotto da Simona Ventura.