Chi è Paola Di Benedetto? Cosa c’entra nella crisi dei Ferragnez

Paola Di Benedetto è un volto conosciuto al grande pubblico a casa, negli ultimi tempi è finita anche nel gossip legato alla crisi di Chiara Ferragni e Fedez, come mai?

Anche lei è finita al centro dell’attenzione del gossip, seppure per via indiretta, nei giorni scorsi infatti Paola Di Benedetto era finita nel vortice delle voci che la volevano al fianco di Fedez, per un tradimento ai danni della moglie Chiara Ferragni, con cui il rapper sta vivendo una forte crisi. Un dettaglio, smentito dalla stesso cantante.

Ad ogni modo, oggi cerchiamo di conoscere meglio la giovane che oltre ad essere una conduttrice tv e radiofonica, è anche conosciuta dal grande pubblico a casa per avere preso parte a programmi e reality di successo.

Il primo grande successo è infatti arrivato con la partecipazione prima all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip, reality da cui è uscita da vincitrice.

Paola Di Benedetto dal debutto in tv al grande successo

Prima ancora di arrivare al reality, Paola Di Benedetto ha calcato il palco di Miss Italia, quello a tutti gli effetti si può considerare il suo primo trampolino di lancio, lo stesso che le ha permesso poi di diventare Madre Natura a Ciao Darwin su Canale Cinque e poi ballerina del corpo di ballo di Colorado su Italia Uno.

Inseguito alla vittoria al Gf Vip la sua carriera non si è mai più fermata: ha prima iniziato in radio nel 2020 come conduttrice per Radio RTL 102.5 e poi per Radio Zeta. Poi nel 2021 e nel 2022 ha condotto i programmi Hot Factor e Ante Factor, entrambi spin-off di X Factor. E’ poi riuscita ad arrivare su Rai Uno alla conduzione con Roberta Capua e Ciro Priello del Prima Festival e nello stesso anno ha anche preso parte a spot pubblicitari di successo e programmi per Rai Uno e Tv8.

Lo scorso anno, infine, è stata anche la conduttrice al fianco della Giallapa’s Band e Mago Forrester di una puntata del GialappaShow su Tv8.

Paola Di Benedetto fidanzata? Che cosa sappiamo della sua vita privata

La vita privata della conduttrice è sempre stata chiacchierata: tra le sue relazioni finite al centro del gossip, quella con Francesco Monte, con il cantante Federico Rossi e anche Rkomi e poi quella con il calciatore Raoul Bellanova.