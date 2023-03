Durante la puntata di martedì 7 marzo, Paola Ruocco si è fatta avanti per conquistare Silvio, il nuovo cavaliere che si è dichiarato solo per Gemma. La dama torinese non l’ha presa bene e in studio sono volate parole pesanti. Ecco chi è Paola Ruocco, qual è la sua professione e tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Biografia di Paola Ruocco

Nata a Roma nel 1969, Paola ha iniziato a collaborare con una società di esportazione con sede in Egitto, mettendo a frutto la sua esperienza e la sua passione per il commercio internazionale. Inoltre, ha dedicato il suo tempo libero a una Onlus impegnata nella promozione dell’arte e della cultura, contribuendo alla diffusione del talento di un grande pittore.

Ma la vita di Paola non si limita al lavoro: lei è una madre orgogliosa di un figlio di 29 anni e di una figlia di 24, che sono la sua ragione di vita e la sua fonte di ispirazione. Dopo aver trascorso 3 anni da single, Paola ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di partecipare al famoso programma televisivo Uomini e Donne 2022-2023. Grazie al consiglio di un’amica, Paola ha deciso di mettersi in gioco e di cercare l’amore vero, pronto a far battere il suo cuore. Oggi, Paola vive ad Aprilia, una bellissima città della provincia di Latina, dove continua a perseguire i suoi sogni e a costruire la sua felicità giorno dopo giorno. Con la sua bellezza, la sua grinta e la sua voglia di amare e di essere amata, Paola è pronta a conquistare il pubblico e a trovare l’amore che merita.

Vita privata

Consigliata da un’amica, Paola ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare al celebre programma televisivo, dove ha subito attirato l’attenzione di Tina Cipollari. La sfavillante opinionista ha notato la somiglianza di Paola con Melania Trump e le ha affibbiato il soprannome di “Melania“, creando un po’ di divertente confusione nel parterre femminile. Ma la vita di Paola non è stata tutta rose e fiori: dopo aver frequentato Roberto, ha deciso di chiudere con lui perché lo considerava poco sicuro, per poi incontrare Alessandro M., un affascinante imprenditore immobiliare divorziato con figli.

Paola Ruocco a Uomini e donne

Paola ha condiviso con Alessandro qualche bacio e si è lasciata sedurre dalle sue attenzioni, ma alla fine ha preferito chiudere la frequentazione perché non ha sentito scattare la scintilla della passione. Secondo Tina, tuttavia, Paola non avrebbe chiuso con Alessandro perché non interessata, ma perché sarebbe orientata su uomini più giovani. La storia di Paola non finisce qui: la dama è finita involontariamente al centro della frequentazione tra Biagio Di Maro (ormai ex concorrente) e Silvia, ma ha deciso di respingere le avances del cavaliere senza indugio. Da tre anni single, Paola ha due figli meravigliosi, di 24 e 29 anni, con cui ha un rapporto speciale basato sull’affetto e sulla complicità.

I suoi figli sono sempre stati al suo fianco e l’hanno sostenuta in ogni momento, anche quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, augurandosi che la mamma possa trovare finalmente l’uomo giusto per lei. Ma non tutto è stato facile per Paola: la sua precedente relazione si è conclusa in modo traumatico proprio nel giorno del suo compleanno, quando il suo ex compagno l’ha lasciata da sola per trascorrere il tempo con una donna ben più giovane di lei, di trent’anni! Per Paola è stato un duro colpo, ma ha dimostrato di essere una donna forte e resiliente, pronta a ricominciare e a cercare la felicità in una nuova relazione.

La lite con Gemma

Gemma Galgani, la regina del dating show Uomini e Donne, sembra avere conquistato il cuore del cavaliere Silvio! Infatti, il cavaliere sembra essere molto interessato a lei e addirittura ha declinato gli inviti a ballare delle altre dame per dedicarsi unicamente a Gemma. Ma in queste ultime ore, una nuova contendente è entrata in gioco: Paola Ruocco! La dama ha invitato Silvio a ballare con lei, scatenando l’ira di Gemma e di Gianni Sperti. La situazione è diventata tesa e appassionante, con tutti gli occhi puntati sulla competizione tra le due donne per il cuore di Silvio. Chi avrà la meglio in questa sfida a colpi di passione e seduzione? Non perderti neanche un attimo di questo spettacolo mozzafiato e scopri con noi quale sarà la prossima mossa di queste donne determinate e audaci!