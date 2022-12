Chi è Paola Saluzzi? Matrimonio a New York, giornalista, età, figli

Gli italiani che amano i programmi culturali della RAI non hanno bisogno di presentazioni su Paola Saluzzi. La bella giornalista e conduttrice italiana, che ha lavorato in programmi di un certo spessore, accanto a personalità altrettanto note. Per chi non conoscesse molto di lei, approffitiamone per svelare alcuni particolari della sua vita.

Paola Saluzzi età e carriera

Romana d’origine, Paola Saluzzi nasce nel maggio 1964. Suo padre era però di origine lucana. Inizia la sua carriera direttamente in rai appena ventenne. La bella giornalista infatti esordisce sul piccolo schermo nel 1987, accanto al conduttore Sergio Zavoli, nel programma Viaggio intorno all’uomo. La sua sete di imparare la porta poi alla conduzione di telegiornali sportivi, in particolare ricordiamo la sua esperienza presso la redazione sportiva di Telemontecarlo. Nel 1992 è inviata speciale alle Olimpiadi di Barcellona dopodiché si occupa di altri sport, come la disputa sportiva di vela, l’American’s Cup e le Combiadi.

Nel 1995 passa da Rai a Mediaset, precisamente finisce su Rete 4 a condurre un programma sul Giro d’Italia . Nel programma Giorno per giorno affianca invece il grande giornalista Alessandro Cecchi Paone. La sua esperienza alla Mediaset è tuttavia destinata a durare poco perché viene richiamata in Rai a condurre Uno mattina estate è a fare l’inviata del programma Made in Italy. Possiamo ad ogni modo affermare che la fama vera e propria arriva quando affianca Luca Giurato in Unomattina.

Da lì inizia una carriera sempre in crescendo, come conduttrice, in trasmissioni trasmissioni spessore come Premio Letterario Viareggio, Speciale Alta Moda Roma, Tutti pazzi per il musical e Sanremo, senza dimenticare altri due programmi come Premio Rodolfo Valentino 2001 ed Il primo giorno. Degna di nota anche la conduzione de I fatti vostri su Rai 2. Avendo esperienza nel mondo dello sport, viene nuovamente ingaggiata come giornalista sportiva prima per Rai International a La Grande giostra dei gol e poi a Sky Tg24 pomeriggio.

La vita privata, matrimonio a New York e figli

Paola Saluzzi non ha mai fatto scandali per quanto concerne la sua vita privata. È stata wposata per 11 anni con un medico di cui non si sa praticamente nulla. Improvvisamente annuncia di aver divorziato ma l’amore torna a sorriderle di nuovo. Nel 2014 fa la conoscenza del giornalista Gabriele Romagnoli e l’anno seguente convolano a nozze. “Quando senti che una cosa è giusta bisogna farla” ha esordito così Paola durante un’intervista parlando delle sue seconde nozze.

Ha spiegato che avevano deciso di andare in vacanza dove si erano conosciuti e lì la pazzia senza aver organizzato nulla: sposarsi. I due si sono promessi amore eterno presso il municipio di New York, il City Clerk, a fare da testimone un solo loro amico e tante altre coppie di ogni età che erano lì per lo stesso motivo. Dopodiché hanno fatto una capatina al consolato italiano per far regolarizzare l’atto.

Ricordiamo che Paola Saluzzi non ha avuto figli né da prime né da seconde nozze. Funge però da seconda madre per i suoi nipoti, che la amano e la tengono presente proprio come fosse una mamma.