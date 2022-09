Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone? Età, patrimonio, musicista, Instagram

Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone, è un noto operatore finanziario, impiegato nella società Aliante Partner.

Carullo è anche un amante della musica. Insieme a Matteo Roveda, il vicepresidente dell’azienda Sentinel DIagnostics, ha creato un duo specializzato in musica elettronica. Il nome di questa fantastica Band è Apple Jack Band.

Paolo Carullo è molto riservato sia per quanto riguarda la sua carriera, sia per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo ben poco di lui, se non quello che ci racconta la sua bellissima moglie Miriam Leone. Lei è una bravissima attrice e conduttrice televisiva, oltre che ex modella vincitrice del 69° concorso Miss Italia.

Curiosità su Paolo Carullo

Paolo Carullo è originario di Caltagirone, in provincia di Catania. Si è trasferito a Milano negli anni universitari, per studiare Economia e Finanza.

Non vi sono particolari notizie sulla sua vita privata, poiché non ama parlare di sé.

Paolo Carullo Instagram

Come già detto, Paolo ama la sua riservatezza e si tiene ben lontano dal gossip. Il suo profilo Instagram, pur essendo seguito da più di 1400 follower, è privato. Da un primo sguardo, potrebbe sembrare che accetti di essere seguito solo da persone che effettivamente conosce.

Tuttavia, vi è la possibilità di seguirlo tramite il profilo degli Apple Jack Band, per rimanere aggiornati sulla loro musica.