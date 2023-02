Chi è Paolo Conticini? Vita privata, moglie, figli, genitori

Il suo volto ormai campeggia da anni grazie ad una presenza costante in tanti cinepanettoni e film comici, ma non solo. Vediamo a vedere chi è Paolo Conticini, attore che si è anche imposto in diversi programmi televisivi.

L’incontro decisivo della sua vita arriva a 23 quando conosce Christian De Sica, signore incontrastato dei cinepanettoni e già all’apice del successo. L’attore romano lo prende sotto la sua ala protettrice e cominciano una collaborazione che è durata nel tempo. Conticini si è sempre saputo districare tra film e programmi televisivi, non solo col ruolo di protagonista. L’attore ha partecipato come concorrente al programma Ballando con le Stelle. Prima di spulciare i dati relativi alla sua carriera, andiamo a vedere qualcosa in più su Paolo Conticini quando è lontano dalle telecamere.

La biografia

Paolo Conticini è un attore, modello e conduttore: ha già compiuto 54 anni. E’ nato, infatti, a Pisa il 10 gennaio 1969, dunque sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha sempre avuto un fisico invidiabile, come dimostra l’inizio della sua carriera quando lavorava come modello. Alto 1,82 si è sempre dedicato al benessere ed alla forma.

Il padre di Paolo è un pittore molto conosciuto in Toscana, mentre la madre lavorava negli uffici comunali. L’attore ha anche un fratello di nome Stefano. Molto attivo sui social, dove condivide scatti sia relativi al suo lavoro che alla sua vita privata, su Instagram può vantare quasi 300mila follower ottenuti grazie alla sua simpatia.

Conticini vive da tempo nella Capitale, soprattutto per motivi lavorativi, ma è molto legato a Pisa, la città dove è cresciuto prima di intraprendere la carriera di attore. In attesa di decidere di lanciarsi definitivamente nel cinema, Paolo ha fatto diversi lavori. Da giovanissimo sembrava avere addirittura la vocazione del sacerdote. In realtà ha cominciato facendo il bodyguard in una discoteca e poi aprì una palestra a Pisa. Fu costretto a chiudere quella attività e lavorò anche come designer in uno studio specializzato in arredamento.

Come detto Paolo è un grande appassionato di sport che ha sempre praticato fin da giovanissimo anche per tenersi in forma. Tra i suoi hobby preferito c’è quello di andare in moto.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Paolo è sposato da ormai 10 anni. nel 2013 è, infatti, convolato a nozze con Giada Parra. Si sa, inoltre, che l’attore ha un figlio di 16 anni, nato da un’altra relazione. Ugo Conticini, padre di Paolo e noto pittore, all’inizio era contrario alla carriera di attore del figlio, ma poi vedendo la sua passione ha ceduto alla volontà di Paolo.

Tra i ruoli per i quali Paolo Conticini viene ricordato dal grande pubblico c’è soprattutto quello del questore Gaetano Berardi nel fiction Provaci ancora Prof!. La serie, che vede come protagonista Veronica Pivetti, è andata avanti addirittura per 12 stagioni. L’attore toscana ha anche recitata nelle stagioni conclusive di un Medico in famiglia, oltre che nella miniserie Come un delfino con Raoul Bova. In televisione ha presentato per due edizioni lo Zecchino d’oro ed è stato concorrente di diversi programmi, compreso Tale e quale show.

