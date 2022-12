Chi è Paolo Federici? Carriera, figli, moglie, guadagni, morte

Paolo Federici, marito di Marisela, è morto qualche anno fa a causa di una malattia molto lunga. Fulcro importante del mondo della finanza italiana, aveva saputo fare la differenza con il suo impegno, le sue conoscenze, la sua dedizione. E a far presente ancora oggi la preparazione finanziaria di Paolo, è proprio la moglie Marisela. Se non hai mai sentito parlare di lui, o se vuoi scoprire qualcosa di più sul suo conto, prosegui con la lettura.

Paolo Federici, la carriera

Paolo Federici è stato un imprenditore della finanza, magnate italiano del settore. Si è occupato per molti anni della società Eurogest. Fu lui ad inventate i titoli atipici, ovvero uno strumento finanziario non quotato sul mercato ma che permette comunque l’acquisizione di una partecipazione di tipo azionario nel mondo immobiliare. Proprio di recente la moglie ha voluto raccontare il contributo essenziale del marito all’interno della finanza italiana, definendolo come “un signore di altri tempi con una mentalità gesuita”.

Moglie e figli

In realtà della sua vita privata sappiamo davvero molto poco. Marisela aveva sposato Paolo Federici in seconde nozze. La moglie ricordiamo è una donna nobile originaria di Caracas, il cui padre era stato presidente del Venezuela, Carlos Delgrado Chalbaud. I due son stati legati tanti anni da questo forte e solido amore, insieme condividevano non sol l’amore per la vita mondana ma anche per la vita privata fatta del silenzio e della pace che di solito rappresenta le comuni e unite famiglie italiane.

Dal loro amore era nato un figlio, Eduardo. Per Marisela era il secondo in quanto dalla sua precedente relazione aveva già avuto una femmina, Margherita

Paolo Federici, data e causa della morte

Paolo Federici è venuto a mancare sei anni fa, nel 2016, complice una brutta malattia. Rispetto ad altri personaggi esposti nella vita sociale, la sua morte non è stata resa pubblica prima delle esequie. Come aveva spiegato la moglie Marisela, le volontà di Paolo erano state quelle di avere un funerale discreto, silenzioso. E con il figlio così avevano deciso. In questo modo avevano potuto godersi tutti insieme gli ultimi momenti in vita, e al funerale hanno potuto metabolizzare il dolore senza riflettori.

Paolo e i suoi guadagni

Data la sua presenza di spicco in un mondo tanto complesso quanto remunerativo come quello della finanza, non potevano i guadagni di Paolo essere pochi. Tutti i suoi averi sono attualmente gestiti da figlio e moglie. È davvero complicato provare a dare una definizione numerale. Ma considerato che Federici possedeva una grande villa a Roma sull’Appia Antica, il patrimonio sarà tuttora notevole. Oltre la villa in cui abitava con la moglie, Paolo Federici possedeva anche altri beni, sia mobili che immobili. Ad esempio i gioielli e i cimeli di famiglia, che ricordiamo, in parte erano stati rubati durante una rapina a volto coperto in casa. Il lavoro svolto da Paolo gli aveva permesso di creare una situazione molto agiata e di condurre una vita dignitosa e di lusso. Vita che il figlio Eduardo e la moglie Marisela continuano a condurre ancora oggi.