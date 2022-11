Paolo Pierobon, dopo aver lavorato in teatro, cinema e televisione, ha ottenuto un grande successo interpretando il ruolo di Cesare Curioni nella serie televisiva “Esterno Notte“. Nella serie interpreta il ruolo di un uomo teso e controllato che nasconde un passato doloroso. Se sei curioso di sapere chi è questo magnifico attore, continua a leggere e scoprirai tutti i segreti sulla sua carriera e vita privata.

Biografia e carriera di Paolo Pierobon

Paolo Pierobon, classe 1967, è un attore italiano. Dopo aver studiato recitazione presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, debutta nel 2003 sul palco con un ruolo in Finale di partita dalla regia di Lorenzo Loris. Dal 2010 è uno dei protagonisti di Squadra antimafia, una serie dove interpreta Filippo de Silva. In Rosy Abate è stato invece Silvio Berlusconi, raccontando dal 2017 lo spin off dedicato al poliziesco dedicato alla Regina di Palermo, un personaggio inventato della serie Squadra antimafia. Da allora ha interpretato numerosi personaggi in tv e al cinema, tra cui spicca il ruolo di Cesare Curioni nella nuova serie 2022 Esterno Notte. Paolo Pierobon è stato premiato più volte come migliore attore emergente e sin da giovanissimo ha saputo ricoprire difficilissimi ruoli a teatro come quello di Levin nello spettacolo su Anna Karenina di Tolstoj.

Vita privata

Paolo Pierobon è stato fidanzato per diversi anni con una donna che ha amato profondamente. Si tratta della bellissima attrice Serena Iansiti, grazie all’unione e all’amore reciproco, sono riusciti a superare anche momenti difficili. La loro storia è però naufragata nel 2018, quando i due hanno deciso di separarsi per sempre dopo diverse incomprensioni. Si erano conosciuti nel 2012 durante le riprese di Squadra antimafia 4 e tra di loro è stato amore a prima vista. Oggi l’attore è impegnatissimo nelle riprese dei prossimi progetti, e si gode il successo della serie Esterno Notte trasmessa su Netflix.