Chi è Paride Vitale? Moglie, patrimonio, Pechino Express

Paride Vitale è un agente di comunicazione, noto nel panorama italiano per la sua presenza influente soprattutto nell’hinterland milanese.

Paride Vitale: biografia

Purtroppo, per quanto riguarda la biografia di Paride non abbiamo molte notizie. Sappiamo che nasce nel capoluogo abruzzese, L’ Aquila, il 4 agosto del 1977. Si dedica agli studi di economia presso l’Università di Bologna. Tra le sue passioni più note si evidenzia quella per il giornalismo.

Carriera: da Mini a Seletti

La carriera professionale di Paride comincia in qualità di manager per la casa automobilistica inglese MINI, con sede a Milano. Il giovane professionista si rivela l’arma vincente del brand. Infatti, grazie alla sua energia e alle sue proposte innovative riesce a sollevare le sue sorti, che da un po’ di tempo si erano affossate. Tuttavia, questo settore non lo entusiasma del tutto, certo di aver dato tutto quello che poteva, dopo 7 anni ne prende le distanze, e passando a lavorare per Sky come responsabile degli eventi. Il manager, ancora non pago dei suoi desideri e dei suoi progetti, decide di percorrere nuove strade e di investire esclusivamente su se stesso. E così nel 2011 nasce la sua agenzia, dal nome Paridevitale S.R.L.

Il business della sua società è centrato sull’organizzazione degli eventi e sulla rete delle pubbliche relazioni. La sua agenzia diventa ben presto catalizzatrice delle più alte personalità e dei più noti brand nazionali. Infatti, ad oggi è possibile menzionare le strette collaborazioni con alcuni celebri marchi. Tra questi emergono Disaronno, H&M e Seletti.

Vita sentimentale: top secret

L’imprenditore italiano tiene in grande riserbo la sua vita sentimentale. Nonostante sia attivo sui profili social, come instagram, dalle foto e dai vari post condivisi non si palesa nessuna informazione al riguardo. Le uniche presenze certe nella sua vita sono i suoi due cagnolini. Per tutti coloro che lanciano scommesse sul suo stato, se sia celibe, fidanzato o sposato, non resta che aspettare. Prima o poi, anche i duri vacillano e lasciano tracce dietro di sé.

Partecipazione a Pechino Express

Nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo, a quanto pare l’agente milanese darà prova di conoscerlo partecipando come concorrente nella prossima stagione del programma televisivo Pechino Express, alla scoperta della rotta dei sultani. L’edizione 2022 del reality fa tappa nel Medio Oriente. Nello specifico, i protagonisti saranno impegnati nell’entroterra della Turchia, dello Stato Uzbekistan, della Giordania ed degli Emirati Arabi. L’imprenditore e la grande compagna di avventura Victoria Cabello sono etichettati come la coppia “pazzesca”, accompagnata in questo viaggio da altri “duo”. A questo riguardo si menzionano la coppia “atleti” con Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, poi il binomio “padre e figlio” con Giovambattista e Ciro Ferrara, ancora la coppia degli “scienziati” con Andrea Boscherini e Barbascura. Non mancherà la coppia dei “fidanzatini” con Rita Rusic e Cristiano di Luzio.

Paride Vitale: quando guadagna?

Come già è stato accennato, Paride è una persona estremamente riservata e discreta. Egli non lascia trapelare nulla della sua vita privata. Dalle piccole indiscrezioni, si riesce soltanto ad apprendere che molto dedito al lavoro. Infatti, sembra che lavori circa 20 ore al giorno. Cosa induce il suo animo stakanovista a intraprendere un viaggio che lo distacca dalla sua dimensione abituale? Restate sintonizzati, che ne scopriremo delle belle.