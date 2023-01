Chi è Patrizia De Blanck? Adozione, età, figli, vita privata, nobiltà

Patrizia De Blanck è un volto noto della tv. Insieme a sua figlia Giada rappresentano la coppia nobile del piccolo schermo. Ma sai davvero i retroscena della sua vita privata? Lo scopriamo qui insieme.

Età e vita privata di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, donna di spessore e di calibro, oggi ha 82 anni. La sua vita privata è stata molto turbolenta. Appena ventenne, la contessa convola a nozze con un baronetto inglese, Anthony Leigh Milner. Tra i due finisce dopo pochi mesi perché lei becca lui a letto con un altro uomo.

Dopo qualche tempo intraprende una relazione con Farouk El Chourbagi, imprenditore tessile che muore omicida nel 1964. Sette anni dopo sposa il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999. È con lui che diventa mamma della sua unica figlia, Giada De Blanck (nata nel febbraio 1982). Come ha spiegato anche lei in alcune rivelazioni indiscrete, molti sono stati i flirt con uomini di un certo spessore. Si pensi a Yves Montand, Walter Chiari, Franco Califano, Alberto Sordi, Alessandro Onassis, Mohamed Al Fayed e così via.

La sua adozione e la casata nobiliare

Secondo quanto direttamente dichiarato da Patrizia De Blanck, i suoi genitori erano adottivi. Parè Pare che il Conte Guillermo De Blanck y Menocal avesse preso a cuore sia lei che suo fratello Dario. Il padre naturale sarebbe Asvero Gravelli, gerarca nazista morto nel 1956. Tuttavia ad oggi non si sa se questa teoria abbia un fondo di verità o siano mere illazioni

Patrizia malata?

Qualche anno fa la contessa De Blanck ha scoperto di soffrire di dacriocistite. Si tratta di una patologia agli occhi che porta infezione nel sacco lacrimale. Non curata per tempo, questa malattia può causare sepsi e meningite, gravi infezioni che possono anche portare alla morte. Nel 2018 scopre per caso di esserne affetta. Ci è mancato poco che degenerasse a qualcosa di più grave. Fu la figlia Giada ad insistere.

Particolari della sua vita privata

La contessa Patrizia fa il suo debutto sul piccolo schermo appena diciottenne. Faceva la valletta nella trasmissione Il Musichiere, condotto allora da Mario Riva. Dopo questa esperienza fa un passo indietro, e torna in tv dopo 40 anni, nel 2002. Diventa a quei tempi ospite all’interno del programma Rai Chiambretti c’è. Questo suo ritorno la porta di nuovo ad essere invitata in tv jn tanti altri programmi. E infatti finisce con il diventare partecipante fissa di Domenica In. Ben quattro anni dopo fa il suo debutto in radio occupancosi della rubrica “La classe non è acqua, trasgredire con bon ton”. La trasmissione va in onda Radio 1.

Partecipa anche ad alcuni reality come Il ristorante e L’isola dei famosi. A questo punto si cimenta nella scrittura e pubblica contenuti sua autobiografia dal titolo A letto con il diavolo. Nel 2011 recit nel film cinepattone Vacanze di Natale a Cortina. Di recente è tornata ad essere opinionista, anche grazie agli inviti di Barbara D’Urso, che la invita spesso a come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. A settembre del 2020 ha fatto parte dei concorrenti del Grande fratello Vip, uscendo dalla casa due mesi dopo.