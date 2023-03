Tutti conoscono il cantautore emiliano Filippo Neviani, in arte Nek, salito alla ribalta negli anni ’90 con il brano “Laura non c’è”, ma non tutti conoscono sua moglie Patrizia Vacondio. In effetti, non si hanno molte notizie sulla sua vita privata, se non quello che emerge dal suo profilo Instagram. Tuttavia, sappiamo che Patrizia Vacondio è nata nel 1973 a Sassuolo e, quindi ha cinquant’anni. Non si conosce il giorno e il mese di nascita, ma da un vecchio post di auguri che Nek ha pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui il cantante scrive “Tutto passa… solo il tuo amore resta”. Ho adattato questa frase perché è proprio la verità. Senza le tue attenzioni senza il tuo amore incondizionato senza la tua mitezza e i tuoi sorrisi io non sarei proprio niente. Buon compleanno amore”, possiamo dedurre che Patrizia sia nata il 16 giugno e sia del segno dei Gemelli.

Il matrimonio con Nek e il tradimento

Patrizia Vacondio e Nek si sono sposati nel 2006, dopo un fidanzamento durato dieci anni. Dalla loro unione è nata una bambina, Beatrice. Tuttavia, la loro relazione non è sempre stata serena, per via di un tradimento che il cantante ha ammesso di aver consumato con una sua fan. L’episodio, però, non ha deteriorato la coppia, poiché Patrizia ha dichiarato di averlo perdonato. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantautore aveva raccontato della sua intenzione di non nascondere più nulla alla moglie e di essere “fatti l’uno per l’altra”. I due, infatti, si sono chiariti e il perdono e l’amore hanno trionfato su tutto. Ora sono più uniti che mai e il loro legame profondo è continuamente testimoniato nei numerosi scatti postati sui social. Non sappiamo altri dettagli su come si siano conosciuti e dove.

Curiosità sulla vita privata di Patrizia

Non si hanno notizie sulla vita lavorativa di Patrizia Vacondio; sembra infatti che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Tuttavia, dal suo profilo Instagram si possono dedurre alcune informazioni. La prima riguarda il fitness. Molti scatti che Patrizia condivide la ritraggono mentre fa pilates per mantenere una perfetta forma fisica. Secondo elemento riguarda i viaggi e il relax, fatti in compagnia della famiglia e degli amici. Il terzo elemento è l’amore incondizionato verso il marito e le figlie. Forse non tutti sanno che Patrizia, prima di conoscere Nek, aveva già una figlia, Martina.

Quando i due si sono conosciuti, Martina aveva solo un anno. Nell’ultimo post, risalente a quattro giorni fa, Nek scrive di lei in occasione del suo compleanno: “Martina del mio cuore buon compleanno. Mi sembra ieri quando per la prima volta ho incrociato il tuo sguardo di piccola bambina. Oggi incontro i tuoi occhi di donna. Auguriiiii Marti che la vita ti sorrida sempre come tu fai con lei”. Il legame tra Martina e Nek è molto forte e sarebbe testimoniato anche dal fatto che sui social la giovane ha aggiunto al suo anche il cognome di Nek: Martina Imarisio Neviani. Ritornando a Patrizia Vacondio, possiamo aggiungere che su Instagram è molto attiva e condivide, con i suoi oltre 37mila followers, diversi momenti delle sue giornate in famiglia o con amici.