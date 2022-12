Pedro Pascal è uno degli attori più amati di questo momento, avendo interpretato il ruolo di protagonista nella serie “The Mandalorian“, ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Scopriamo chi è il protagonista di The Last Of Us, prodotta da HBO.

Biografia e carriera

Pedro Pascal, nato nel 1975 a Santiago del Cile da una famiglia metà basca e metà balearica, è un attore cileno naturalizzato statunitense. È il terzo di quattro figli ed è stato costretto a fuggire con la sua famiglia dal suo Paese. Questo, a causa della dittatura del generale Pinochet, per chiedere asilo politico in Danimarca. Dopo essersi scontrati negli Stati Uniti, Pascal si è stabilito in California. Qui ha frequentato la Orange County High School of the Arts e la Tisch School of Arts. Nel corso degli anni ’90 ha recitato in alcune tra le serie tv più famose, come The Mentalist, Buffy l’ammazzavampiri, The Good Wife.

La carriera di Pascal ha continuato ad andare avanti con successo ed ha recitato anche in diversi film, come Kingsman: Il cerchio d’oro e Wonder Woman 1984. Oltre ad essere un grande attore, l’uomo è anche incredibilmente affascinante. Possiede una grande abilità nel creare personaggi ricchi di sfumature e con un grande pathos, caratteristiche che gli hanno permesso di essere apprezzato da molti fan.

Vita privata di Pedro Pascal

Pedro Pascal è sempre stato piuttosto misterioso riguardo alla sua vita privata. Ci sono stati molti rumors su alcune sue presunte relazioni, come quello con Lena Heady, la co-protagonista di Game of Thrones. Tuttavia, l’unica cosa certa riguardo alla vita privata di Pedro Pascal è che ha sostenuto coming out della sorella Lux, la quale si è dichiarata donna sui social il 9 febbraio 2021. Pur non essendo dati certi, sembra che Pedro Pascal sia single. L’attore è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram. Su questo social ha oltre 2 milioni di follower ed è possibile trovarlo con il nickname @pascalispunk. Qui condivide spesso aggiornamenti legati al suo lavoro, e anche qualche dettaglio della sua vita privata.