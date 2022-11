Attore protagonista della serie L’imperatrice, Philip Froissant è un fantastico interprete di origine tedesca conosciuto per aver vestito i panni di Jonas nel film L’isola nera. La piattaforma Netflix a dichiarato di aver raggiunto un grandissimo successo grazie alla nuova serie tutta dedicata alla vita della Principessa Sissi. Il fantastico attore che interpreta il marito è giovanissimo e oggi ha solo 27 anni. Scopriamo in più su di lui e sulla sua vita privata. Continua a leggere per scoprire chi è Philip Froissant.

Biografia e carriera di Philip Froissant

L’attore nasce nel 1994 in Germania e nel 2022 a 27 anni. Non ci sono molte notizie sulla sua famiglia, poiché Philip Froissant tiene molto alla sua privacy e non ama fornire informazioni private per quanto riguarda i familiari. Tuttavia è ad oggi uno degli artisti di punta nel mondo dello spettacolo, conosciuto per la sua magistrale interpretazione nella serie tv L’imperatrice, dove gli è stato affidato il ruolo del protagonista marito della principessa Sissi, Franz. Si è formato alla Otto Falckenberg Schule dove ha conosciuto moltissimi attori e registi che ne hanno subito colto il grande talento.

Ha debuttato da pochissimo nel mondo della recitazione, precisamente nel 2021 dove recitato per il film L’isola nera. La pellicola racconta di un ragazzo che si trasferisce in un’isola del Mare del Nord dopo aver perso i genitori in un tragico incidente stradale. Grazie alla sua interpretazione in questo film, è stato scelto per vestire i panni del protagonista de L’imperatrice, una serie andata in onda in Italia sulla piattaforma Netflix a partire dal 28 settembre 2022.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore Philip Froissant, ci sono pochissime informazioni. Non si sanno i nomi della famiglia e non si sa se oggi l’attore di France insieme alla bellissima Devrim Lingnau sia fidanzato oppure no. Il protagonista del progetto del colosso Netflix, non ha mai rilasciato dichiarazioni per quanto riguarda il lato sentimentale della sua vita. Inoltre, su Instagram non è solito pubblicare fotografie private dalle quali si possa intuire qualcosa su eventuali relazioni amorose.