Philippine Leroy-Beaulieu ha interpretato Sylvie nella serie Emily in Paris su Netflix. Tra pochi mesi uscirà anche la terza stagione con la protagonista Lily Collins che interpreta il personaggio principale. Insieme a lei anche Lucas Bravo, Camille Razat, due attori che si stanno costruendo un’importante carriera nel mondo del cinema. Tuttavia lo stile francese di Philippine Leroy-Beaulieu, secondo molti ha oscurato la bellezza di Lily Collins, anche se non era assolutamente intenzione dell’attrice quella di metterla in ombra. Gli spettatori sono stati conquistati dal suo look e la vedremo anche nella nuova stagione di The Crown. Ecco chi è Philippe Leroy-Beaulieu.

Biografia e filmografia di Philippe Leroy-Beaulieu

Philippine Leroy-Beaulieu è nata a Roma nel 1963 ed è figlia d’arte dell’attore Philippine Leroy-Beaulieu e di una modella, Francois Laurent. L’attrice ha trascorso tutta l’infanzia in Italia ma nel 1979 decide di spostarsi a Parigi per studiare recitazione seguendo le orme del suo adorato padre, anch’egli un attore affermato. A soli 19 anni viene scelta per vari sceneggiati e film in televisione, ma la sua fama arriva solo nel 1985 quando nella pellicola Tre uomini e una culla interpreta Sylvia. Di seguito, è stata anche tra i protagonisti del film Otto zampe di guai, nel quale ha interpretato Marie. Qualche anno dopo veste i panni di Mathilde Normandin in Due fratelli.

L’attrice è stata anche scelta per interpretare Monique Ritz nella serie The Crown. Erede di un impero alberghiero importantissimo, conosciuto in tutto il mondo come “Ritz”. Fu proprio il personaggio che interpreta l’attrice a vendere l’hotel parigino ad un imprenditore egiziano, Al-Fayed, colui che rimarrà coinvolto nel fatidico incidente stradale con la principessa Lady Diana.

L’attrice è sposata?

Non si sa molto di chi sia Philippine Leroy-Beaulieu fuori dagli schermi, non si sa se sia sposata o single. Sappiamo qualcosa però riguardo alle sue passioni. La donna adora la moda e ama vestirsi con un particolare stile francese, proprio come la madre che era una modella affermata negli anni ’70.