Interprete di Daphne nella serie Bridgerton, Phoebe Dynevor è nata a Manchester, nel Regno Unito, il 17 aprile 1995. Attualmente ha 26 anni ed è alta 1.65 centimetri. Sua madre è la famosa attrice Sally Dynevor, mentre il padre è il noto sceneggiatore Tim Dynevor. Ha un fratello minore di nome Samuel, che è nato nel 1997, ed una sorella minore chiamata Harriet, nata nel 2003. Phoebe è molto legata alla sua famiglia e ama trascorrere del tempo con loro. Scopriamo chi è questa bellissima attrice, che grazie al suo talento ha conquistato tutto il pubblico di Netflix, che oggi attende impaziente la terza stagione.

Biografia di Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor ha iniziato la sua carriera come attrice dopo aver frequentato la Cheadle Hulme School. Il suo primo ingaggio è stato nel 2010, quando ha interpretato la parte di Siobhan Mailey nella serie televisiva Waterloo Road. Nel 2011, ha partecipato ad un episodio dello show Monroe, e dal 2012 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Lauren in Prisoners Wives. Nel corso degli anni, ha preso parte a molte serie di successo come The Village (2014), The Musketeers (2015), Dickensian (2015-2016), The Nature of Daylight e Snatch: Time Heist (entrambi nel 2018). Dal 2017 al 2018 è stata parte del cast di Snatch, con Luke Pasqualino e Rupert Grint, e ha iniziato a recitare in Younger, con Hilary Duff. Nel 2020 ha ottenuto il ruolo di Daphne Bridgerton nella serie TV Netflix Bridgerton, diventando così una delle star più amate dello show.

Vita privata

Phoebe Dynevor è una star che rimane molto riservata riguardo alla sua vita privata. Ci sono però alcune informazioni note, come il fatto che nel 2021 ha avuto una relazione con il comico Pete Davidson che è durata per circa cinque mesi. Ad oggi non sappiamo dire se Phoebe Dynevor sia ancora single o se abbia un fidanzato. Qualunque informazione verrà scoperta in futuro, verrà prontamente condivisa.