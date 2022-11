Pier Giorgio Bellocchio è nel cast di Esterno Notte, la serie che racconta i fatti avvenuti attorno alla sparizione di Aldo Moro. Attore romano figlio del regista della serie, interpreta Domenico Spinella, capo della Digos che preannunciò il rapimento del politico. Ecco chi è Pier Giorgio Bellocchio e quali sono i film che ha diretto e interpretato.

Biografia e carriera

Nato a Roma nel 1974, Pier Giorgio Bellocchio ha debuttato come attore a soli sei anni, recitando nelle pellicole del padre Marco, anch’egli regista. Tra i successi più grandi dei primi anni ’80 ricordiamo Salto nel vuoto e Vacanze in Val Trebbia. Ancora giovanissimo recita in La balia nel 1999 mentre dagli anni 2000 si dedica prevalentemente al teatro, in particolare porta in scena lo spettacolo “Tracce“, dedicato agli scritti di Cesare Battisti. Successivamente, Pier Giorgio tornerà a prendere parte ai film del padre, tra i quali ricordiamo Vincere, Radio West e Buongiorno, notte.

Oltre ad essere un bravo attore, Pier Giorgio Bellocchio è anche produttore. Nel corso della sua carriera si è infatti occupato di seguire l’aspetto finanziario di molte pellicole e ha curato alcuni film e videoclip tra cui H2Odio e il video musicale Non resisto di Irene Grandi. Da regista ha prodotto invece Generazione, un film del 1994.

Vita privata e sentimentale

Per quanto riguarda gli scoop sentimentali dell’affascinante attore, sappiamo che è stato protagonista di una liaison con la bellissima Ambra Angiolini anche se successivamente hanno dichiarato di non frequentarsi più. Oggi è invece sposato con una farmacista di nome Laura, dalla quale ha avuto due splendide figlie. Se volete potete seguirlo anche su Instagram, un social dove è molto attivo e seguito da tante persone che ammirano il suo lavoro come attore. Per il resto, Pier Giorgio Bellocchio è una persona molto riservata che non ama dare in pasto al pubblico informazioni troppo personali.