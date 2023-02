Pierluigi Diaco e il marito Alessio Orsingher sono stati tra i primi a recarsi alla camera ardente di Maurizio Costanzo, e durante la visita Diaco è apparso molto commosso, in lacrime. Ha ricordato il noto presentatore come un mentore importante nella sua vita e ha espresso un dolore profondo per la sua scomparsa.

“È un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio è stato tutto, il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà”

Visibilmente scosso, Pierluigi Diaco è entrato nella stanza dove si trovava il feretro di Maurizio Costanzo, che sarà esposto fino a domenica, prima dei funerali di lunedì. Con il marito Alessio Orsingher e la presentatrice Mara Venier, si è avvicinato alla bara e l’ha baciata prima di uscire. All’uscita, è stato accolto dai giornalisti e, sorretto dal marito, ha espresso in poche parole il suo affetto per Costanzo.

Carriera

Nel 1992, Pierluigi Diaco ha co-fondato il Coordinamento Antimafia a Roma e ha scritto il suo primo libro, intitolato “Padre Ennio Pintacuda. Un prete e la politica“, dedicato alla sua missione. Ha iniziato la sua carriera giornalistica prima di diventare maggiorenne, conducendo il programma “TMC giovani-vecchi” su TMC nel 1995. Successivamente ha condotto i programmi Rai “La cantina” e “Maglioni marroni” e dal 2003 al 2005 ha guidato lo speciale “C’è Diaco” su Sky Tg24, diventando anche speaker su RTL 102.5. Ha scritto inoltre per diversi giornali, tra cui L’indipendente, Panorama e Capital. Nel 2010 ha condotto “Unomattina estate” con Georgia Luzi e cinque anni dopo è apparso come concorrente de “L’Isola dei famosi”, venendo eliminato alla quinta puntata. In seguito ha partecipato al quiz preserale “Caduta libera” di Gerry Scotti. Inoltre, ha collaborato come autore per diversi anni con Maurizio Costanzo, soprattutto per il Maurizio Costanzo Show. Dal 2019 al 2020 ha condotto il programma pomeridiano “Io e te” su Rai1 e l’anno successivo si è trasferito nella seconda serata di Rai2 con “Ti sento“.

Biografia

Pierluigi Diaco è nato il 23 giugno 1977 a Roma sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha vissuto un grande dolore nell’infanzia, perdendo il padre a soli cinque anni. Cresciuto dalla madre, che ha dovuto occuparsi da sola di lui e delle sue due sorelle, ha sempre dimostrato un grande amore per i libri e per la televisione sin da bambino. Nel 2015 ha iniziato una relazione con il giornalista di La7 Alessio Orsingher, con cui si è sposato nel 2017, in una cerimonia officiata da Maurizio Costanzo. Pur essendo solitamente riservato, Diaco ha parlato apertamente del suo amore per il marito durante una puntata di “Io e te”, confessando a un ospite di preferire condividere la vita con lui e di non stare bene da solo.

Chi è il marito di Pierluigi Diaco?

Alessio Orsingher è nato il 19 febbraio 1986, nove anni dopo il coniuge Pierluigi Diaco. Nonostante la loro fama, i due uomini hanno mantenuto la loro relazione privata e al riparo dalle telecamere. Dopo una breve esperienza nel mondo della pallavolo, Orsingher si è laureato in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa, e ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione, divenendo noto al grande pubblico grazie al programma Tagadà trasmesso su La7.