Chi è Piero Sonaglia? Morte, Maria De Filippi, età, carriera

In occasione del ricordo commovente mosso da Gerry Scotti, vogliamo contribuire anche noi a mantenere alto il nome di Piero Sonaglia. È stato un fedelissimo collaboratore di Maria de Filippi, scomparso prematuramente lo scorso aprile. Ecco cosa sappiamo di lui.

Piero Sonaglia, morte ed età

Classe 1971, Piero Sonaglia viene ricordato perché fedelissimo braccio destro della nota conduttrice Maria De Filippi. Assistente ad hoc, ha lavorato con lei in tutti i suoi programmi, da Amici a Uomini e Donne, passando a Tu si que vales ec Cè Posta per te. Era una persona unica, come hanno colto l’occasione di ricordare tutti quando prematuramente è venuto a mancare lo scorso aprile 2022.

Ad annunciare la sua ripartita in via ufficiale il regista Roberto Cenci con un post su Instagram. Il cameramen, aiutante fedele dei programmi mediaset, era andato a fare una partita di calcetto in amicizia. Era presente anche suo figlio maggiore venticinquenne. Durante il gioco, Piero si è accasciato a terra. Un malore improvviso lo ha stroncato. Pare sia morto d’infarto.

La carriera

Non possiamo non fare un accenno alla sua brillante carriera nel mondo della tv. Piero Sonaglia era un talento dietro la telecamera. Ha iniziato a lavorare in TV a soli 20 anni. Il primo programma in cui potè mostrare tutta la sua bravura fu la Corrida. Nato e cresciuto praticamente in casa mediaset, è qui che la sua carriera ha progredito sempre di più. Anzi, proprio grazie alla sua personalità e e suo talento, gli basta davvero poco tempo per diventare agli occhi di conduttori e di registi un vero e proprio punto di riferimento durante le riprese.

I programmi in cui ha fatto maggiormente faville come ricordato sono proprio quelli della De Filippi. La sua maturità e le sue conoscenze tecniche facevano sì che tutti si rivolgessero a lui, qualunque fosse il problema. Tra le ultime foto pubblicate sui social prima della sua morte c’è quella scattata accanto alla ballerina Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici.

Il ricordo di Maria De Filippi

A dimostrazione del fatto che Piero fosse una pietra miliare per i suoi programmi, Maria De Filippi non perde occasione di dedicare a lui il ricordo e il dolore per la sua assenza. Basti pensare che dopo la morte di sonaglia, precisamente durante la quarta puntata di amici, il serale, la conduttrice gli ha voluto fare una lunga dedicato con video e messaggi. E per una Maria che non facilmente si lascia andare alle emozioni non è cosa da poco.

Anche sui suoi account social ha ricordato quanto faccia male la sua assenza. Maria gli ha scritto spesso di sentire la sua mancanza, non solo come professionista, ma anche come amico, come persona in frado di esserci e di fare la differenza. “Sempre teso a fare la cosa giusta” aveva scritto Maria su Instagram. Indubbiamente è tra i più bravi cameramen in assoluto, un professionista come pochi e un uomo con un sorriso che era contagioso. La sua perdita ha fatto male non solo alla famiglia ma anche ai colleghi. Per questo il suo ricordo resta vivo nella mente di chi lo ha conosciuto.