Pierpaolo Spollon, nato a Padova il 10 febbraio 1989 ed è alto 180 centimetri è figlio unico di un commissario di polizia e di una militare italiana. Da ragazzo, voleva frequentare il liceo artistico, ma la madre suggerì di iscriversi al liceo scientifico. Nonostante ciò, fu bocciato parecchie volte prima di rendersi conto che la sua vera passione era la recitazione. Dopo aver partecipato a diversi corsi di recitazione, quindi deciso di iscriversi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ma scopriamo tutto su di lui!

Biografia e carriera di Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon è un attore italiano che ha raggiunto la fama principalmente per le sue partecipazioni in fiction tv. La sua carriera inizia con il ruolo nella serie La porta rossa, trasmessa da Rai 2, seguito dall’interpretazione di Marco nella fortunata serie L’Allieva. La sua notorietà è cresciuta ulteriormente poiché è stato riconfermato nel cast della fiction Doc – Nelle tue mani, dove interpreta Riccardo Bonvegna, specializzando del primo anno di medicina interna. La seconda stagione della serie, con Luca Argentero come protagonista, verrà trasmessa da gennaio 2022. Recentemente ha interpretato lo psichiatra Emiliano in Che Dio ci aiuti e il giovane chef Nanni in Blanca. Oltre alle sue partecipazioni in fiction, Spollon ha dimostrato le sue doti anche come regista nel film solista del 2018, “La piovra“.

Vita privata

Pierpaolo Spollon è molto discreto riguardo alla sua vita privata, quindi non si sa se sia attualmente impegnato. In passato si era parlato di una relazione con una donna di nome Angela, ma non ci sono state mai conferme ufficiali. L’attore è molto seguito su Instagram, dove condivide post che ritraggono sia la sua vita personale che quella professionale, raggiungendo un pubblico di oltre 221 mila follower. Lo stesso Spollon ha dichiarato di non essere interessato a postare la sua vita privata sui social network, preferendo mantenere la propria privacy

