Chi è Pietro Sermonti? Vita privata, compagna, malattia, famiglia

Da Boris 4 alla nuova uscita di Prime Video Sono Lillo: continua ad essere il protagonista di tante serie italiane di successo a conferma del suo grande talento e della sua verve. Scopriamo chi è Pietro Sermonti, noto attore italiano che recita nella serie dedicata a Lillo Petrolo, interpretando il ruolo dell’agente del comico, tale Sergio Locatelli.

In realtà Pietro Sermonti è sulla breccia ormai da anni e raggiunse la popolarità tempo fa interpretando il ruolo di Guido Zanin nelle serie televisiva di Rai 1 Un medico in famiglia. L’interpretazione di cult che lo ha consacrato è quella di Stanis La Rochelle, l’attore della serie di Boris. Vediamo di conoscere qualcosa in più anche sulla sua vita privata.

Nipote di una Agnelli

Pietro Sermonti ha 51 anni ed è romano anche se la sua famiglia ha diverse origini e diramazioni. L’attore nasce, infatti, nella Capitale il 25 ottobre 1971. Suo padre è Vittorio Sermonti, scrittore romano e studioso di Dante. Sua madre, invece, è un’imprenditrice piemontese ed ha origini nobili. Samaritana Rattazzi, madre di Pietro Sermonti, è, infatti, la figlia del conte Urbano Rattazzi e di Susanna Agnelli. Pietro ha anche una sorella che si chiama Anna. Essere nipote di una Agnelli avrà probabilmente influenzato anche la sua fede calcistica visto che Pietro Sermonti è uno sfegatato tifoso della Juventus.

Da piccolo era così appassionato di calcio da volerne fare un lavoro: è stato un ottimo calciatore ed era convinto di arrivare a buoni livelli, ma poi preferì dedicarsi alla carriera di attore con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Si è formato nel mondo della recitazione attraverso diversi laboratori italiani e in un corso prestigioso della New York Academy nella Grande Mela.

Il suo debutto arriva in teatro nel 1995 e tre anni dopo arriva col cinema con film Piccole anime diretto da Giacomo Ciarrapico, col quale torneranno a incrociarsi sul set di Boris. La grande occasione arriva nel 2003 col ruolo del medico Guido Zanin in Un medico in famiglia.

La popolarità dell’interpretazione gli spalanca le porte sia della serie Tutto può succedere da protagonista, sia del cinema con diverse pellicole, tra le quali ricordiamo Smetto quando voglio; Amore, bugie e calcetto; Terapia di coppia per amanti; Bentornato Presidente; Corro da te.

Vita privata e malattia

Come detto tra le sue passioni c’è, oltre alla recitazione ed alla politica, il calcio. Da ragazzo ha militato nel settore giovanile della Juventus che lasciò dopo un infortunio. Il calcio per lui resta al momento solo uno svago, ma sono diverse le partite di beneficenza al quale partecipa.

Della sua vita privata si è molto parlato in passato per le relazioni con colleghe famose, ma al momento Pietro Sermonti dovrebbe essere single. Di certo non ha figli. Da ragazzo è stato legato ad Alessia Marcuzzi, poi ha avuto una lunga relazione con Margot Sikabonyi, con la quale ha lavorato in Un medico in famiglia. Per cinque anni, dal 2011 al 2016, è stato fidanzato con l’attrice Margherita Vicario: i due avevano 17 anni di differenza.

In un’intervista Sermonti ha dichiarato che ha rischiato di perdere la fertilità a causa della varicocele e per questo motivo si è sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha risolto tale problematica.

