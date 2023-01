Pina Turco, un’attrice di 38 anni originaria di Torre del Greco, ha una lunga carriera nel cinema e nella televisione. La sua ultima collaborazione con Netflix è La vita bugiarda degli adulti, una serie televisiva in 8 episodi che racconta la storia di adolescenti che scoprono un terribile segreto durante l’estate del 1985. La protagonista della serie, interpretata da Pina Turco, è una donna forte e coraggiosa che cercherà di aiutare i ragazzi a scoprire la verità.

Carriera di Pina Turco

Pina Turco è un’attrice di piccolo e grande schermo molto nota, nata nel 1984. Dal 4 gennaio 2023, comparirà nel nuovo show televisivo La Vita Bugiarda Degli Adulti, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Per conoscere meglio l’attrice, è necessario indagare sui principali traguardi della sua vita e della sua carriera. All’età di diciotto anni, Pina ha iniziato il suo viaggio come attrice a teatro, lavorando in diversi spettacoli con alcuni dei principali registi italiani. In seguito, ha partecipato a numerose serie televisive di successo come Distretto di Polizia e Un Medico in Famiglia. Nel 2006 ha esordito anche al cinema con il film Notte prima degli esami – Oggi e nel 2011 ha recitato nell’acclamato film Benvenuti al Sud. Da allora, Pina ha preso parte a un gran numero di produzioni cinematografiche e televisive, diventando un volto ben noto tra i telespettatori italiani.

Vita privata

Pina Turco è nata a Torre del Greco il 5 agosto 1984 sotto il segno zodiacale del Leone. Attualmente ha 38 anni. Non abbiamo particolari informazioni sulla sua infanzia e sulla sua famiglia, ma sappiamo che ha conseguito una Laurea in Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Da sempre interessata allo spettacolo e alla recitazione, Pina Turco ha scelto di intraprendere la carriera televisiva. Si è fatta conoscere grazie al programma “La Talpa“, in cui ha interpretato un ruolo chiave nel gioco a premi.