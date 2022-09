Chi è Priscilla Prado moglie di Andrea Pucci? Età, carriera

Dal 2009, la compagna di vita del comico Andrea Pucci è Priscilla Prado. La donna ha origini brasiliane ed è nata nel 1984. Tra lei e il comico ci sono quindi 19 anni di differenza. A differenza del compagno, però, Priscilla non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo ed è sempre stata molto riservata e lontana dai riflettori. Il suo lavoro non è in tv, ma nel campo della moda. La Prado lavora come consulente di stile e immagine e come imprenditrice.

Piscilla Prado e la maison Botondi

Ha un ruolo nella maison milanese Botondi, un marchio che si occupa di alta sartoria e produce capi di alta qualità sin dal 1982. Quando aveva solamente 21 anni, nel 2005, Priscilla ha avuto due gemelli, un maschio e una femmina, Giulia e Luca, da una precedente relazione.

Non sappiamo bene come sia nata la storia d’amore con Pucci, nessuno dei due lo ha mai raccontato. Sappiamo però che i due, nonostante stiano insieme da tanti anni, sono più uniti che mai. A dimostrarlo, ci sono i post che condivisi sui loro profili social, con didascalie come: “Più complici di sempre” e “Innamorati più che mai”. Nonostante le esperienze difficili e i litigi che possono esserci nella vita.