Chi è Ralf Schumacher? Instagram, incidente, moglie, figlio, fratello, patrimonio

Chi è Ralf Schumacher?

Ralf Schumacher (nato il 30 giugno 1975) è un ex pilota tedesco. Egli è il fratello minore di sette volte Formula One World Champion Michael Schumacher e la coppia sono i fratelli unici a vincere gare di Formula Uno. Schumacher iniziò karting all’età di tre anni e raggiunto il successo precoce prima di fare la transizione alle corse automobilistiche nel campionato tedesco Formula tre e la serie Formula Nippon. Ha guidato per la prima volta in Formula Uno con Jordan Grand Prix per la stagione 1997. Schumacher si trasferì al team Williams F1 nel 1999, finendo sesto nel campionato piloti quell’anno. Ha vinto il suo primo Gran Premio nel 2001, sulla strada per il 4 ° posto nel campionato piloti, e successivamente ha vinto altre cinque gare nel corso di due anni.Schumacher ha lasciato Williams alla fine del 2004 e si unì alla Toyota Racing nel 2005. Tuttavia, le sue prestazioni per tutto il 2006 e il 2007 hanno portato Schumacher a lasciare la Formula Uno, a causa della pressione interna. Dopo aver lasciato la Formula Uno, Schumacher si è unito al Deutsche Tourenwagen Masters nel 2008, ottenendo un successo minore, e si è ritirato dal motorsport alla fine del 2012 per entrare in un ruolo manageriale all’interno del DTM, mentoring giovani piloti.

Vita privata

Ralf Schumacher, la cui vita personale è sempre stata discussa con la massa di dettagli considerata uomo delle donne. Le sue foto sono letteralmente scese dalle pagine dei giornali scandalistici. Più sorprendente di tutti è stata la notizia che il tedesco disperato di sposarsi e diventare presto padre. La sua futura moglie, Cora Brinkmann, lavorava come assistente nelle pubbliche relazioni per una grande azienda. Su Ralph, sono stati familiari per diversi anni, ma la storia d’amore è iniziata improvvisamente e violentemente, come tutta la loro vita futura insieme.

Rapporto di coppia legalizzato nel 2001, e dopo 18 giorni hanno avuto un figlio, David. Il nome scelto per il bambino per molto tempo, i giornalisti hanno presentato un sacco di opzioni, dopo di che è stato chiamato il bambino. Ralph stesso ha detto che piaceva solo il nome di sua moglie. Schumacher si è sposato un anno dopo la pittura. Il fratello di Michael è stato testimone all’evento, a cui hanno partecipato tutta la famiglia e gli amici. Sulla piazza di fronte alla chiesa si sono riuniti i fan di Ralph e la folla di giornalisti.

Tutti i 13 anni di matrimonio sono stati difficili per entrambe le parti. La natura esplosiva di Ralf e la testardaggine di Cora causano molti scandali. Un paio di volte i vicini hanno persino dovuto chiamare la polizia. Come risultato, nel 2015, Ralf Schumacher e sua moglie hanno divorziato. Cora ha ricevuto 6 milioni di euro da 100, che appartengono a Ralph. Inoltre, la donna ha ricevuto proprietà a Bergheim e la custodia del figlio di 13 anni.

Tutto sull’incidente di Schumacher

Il pilota Ralf Schumacher, che si è schiantato violentemente nel Gran Premio degli Stati Uniti a Indianapolis Motor Speedway, era tornato a casa sua a Salisburgo, in Austria, recuperando da ferite minori, ma la Federation Internationale de L’Automobile, l’ente sanzionatorio per la Formula Uno, stava prendendo calore sull’incidente. Ci sono voluti 1 minuto e 39 secondi per arrivare da Schumacher, che non ha ricevuto assistenza fisica diretta fino a quando Sydney Watkins, il direttore medico della FIA, è arrivato 3 minuti e 17 secondi dopo l’incidente. “È stato molto frustrante vedere Ralf lì nella sua auto per così tanto tempo senza alcun aiuto”, ha detto Willi Weber, manager personale di Schumacher. “Sembrava un tempo interminabile fino a quando il medico è finalmente arrivato”.