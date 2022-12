Raymond Ablack è nato a Toronto il 12 novembre 1989. Qui, è cresciuto insieme a sua sorella Rebecca Ablack, anche lei attrice. In seguito, ha frequentato e concluso un corso di laurea in Radio e Televisione, produzione di media e Inglese presso la Ryerson University. Inoltre, ha seguito un corso di stand up comedy e improvvisazione alla Second City di Toronto. Nel corso della sua formazione si è anche diplomato in specialità artistica in musica corale presso il Cardinal Carter Academy for the Arts, dove ha imparato a suonare vari strumenti musicali, nonché a cantare in coro.

Carriera di Raymond Ablack

Raymond Ablack ha iniziato la sua carriera come attore nel 2007, interpretando il ruolo di Sav Bhandari nella serie tv Degrassi: The Next Generation. Dopo questa sua prima apparizione, ha recitato in moltissime serie televisive come Defiance, Orphan Black, Shadowhunters, Narcos, Private Eyes e infine, Ginny & Georgia. Nel corso degli anni, ha ricevuto una grande quantità di riconoscimenti e ha ricevuto numerosi premi per le sue performance. Ha anche recitato in numerosi film, tra cui The Handmaid’s Tale e The Romeo Section.

Vita privata

Raymond Ablack è un uomo di buon cuore, che ha dedicato buona parte della sua carriera alla beneficenza, viaggiando in Africa, Ecuador e India con altri membri del cast di Degrassi per aiutare a costruire scuole con le associazioni Me to We e Free the Children.

Nel 2007, è andato in onda un documentario su MTV in Canada che raccontava questo viaggio. Ablack non ha mai parlato pubblicamente della sua vita sentimentale, quindi non si sa se sia single o fidanzato. La sua attività di beneficenza continua e nel 2020 prevede di contribuire a costruire scuole in un paese in via di sviluppo. Si ritiene che Ablack stia usando il suo tempo e le sue risorse per aiutare le persone meno fortunate di tutto il mondo.