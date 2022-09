Riccardo Tozzi è un noto imprenditore che è stato protagonista di una storia d’amore intensa con la regista Cristina Comencini. Scopriamo insieme qualcosa di più sul produttore televisivo e cinematografico, big del mondo dello spettacolo per la sua carriera che dura da quasi quarant’anni.

Riccardo Tozzi età e carriera

Riccardo Tozzi, classe 1947, fonda nel 1997 e gestisce tuttora una società di produzione televisiva e cinematografica, la Cattleya. Quest’ultima gli ha permesso di occuparsi di moltissimi film importanti, come ad esempio Padre Padrone e Prova d’orchestra giusto per citarne alcuni. Come serie televisive di un certo calibro e spessore, produce Gomorra e Romanzo Criminale.

La sua carriera non si ferma certo qui: dal 1986 viene chiamato alla Mediaset per occuparsi della produzione di film esclusivi per la rete televisiva.

Instagram e vita privata

L’ex moglie di Tozzi è la regista nonché autrice Cristina Comencini. Dal loro amore nasce anche un figlio, Luigi, attualmente DJ e produttore. Mantiene anche vivi e amichevoli i rapporti con i suoi figliastri, ad esempio con l’ex ministro Carlo Calenda, figlio della Comencini.

Per quanto concerne i social, non risultano attualmente pagine ufficiali su Instagram, sebbene Riccardo sia esponente di spicco nel mondo della televisione. Tuttora risulta ampiamente attivo nel lavoro.