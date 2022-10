Chi è Rishi Sunak? Origini, patrimonio, moglie

Rishi Sunak è il nuovo premier inglese e, dopo l’ incoronazione di Carlo III, inizierà a guidare il paese britannico che sta attraversando una grave crisi economica. Infatti, i timori legati alla “brexit”, la riforma voluta dal suo predecessore Johnson, si stanno materializzando in toto e il Regno Unito è in forte recessione. Il giovane premier , al momento della sua candidatura, non ha mostrato esitazione, ostentando una grande fiducia nella ripresa. Sunak è un “seguace” della frase attribuita al nostro ex premier italiano Mario Draghi, quel “Whatever it takes” con cui sottolinea gli sforzi da parte dell’ intera comunità per salvare l’ economia britannica e renderla sempre più competitiva.

Il suo immenso patrimonio

Rishi Sunak ha già stabilito un primato: infatti è il primo premier di sua maestà ad essere di origini indiane. E’ anche il più ricco primo ministro che abbia mai abitato Downing Street, in quanto ex banchiere di Goldman Sachs ed ha un patrimonio molto elevato. Sunak ha accettato con entusiasmo la sua fresca carica di primo mninistro, in quanto si ritiene in grado di avere la ricetta che riuscirà a salvare il paese. Una situazione che indubiamente non è molto facile, aggravata dai 45 giorni disastrosi del governo di Liz Truss, costretta ad abbandonare la carica dopo neanche due mesi dal suo di insediamento.

La sua politica

Molti si sono chiesti se Sunak farà ricorso ai consigli di Boris Johnson. Il nuovo premier, nelle prime uscite, ha dichiarato di avere già in testa la sua nuova squadra di governo con la quale vuole rilanciare l’ economia inglese. E Johnson non ne fa parte, estromesso di fatto dalla “stanza dei bottoni” delle decisioni più importanti per il paese. Il partito conservatore ha riposto nel nuovo rampante primo ministro tutte le sue speranze di rilancio, sapendo che la pragmaticità di Sunak è un suo segno distintivo che gli ha consentito la scalata verso obiettivi molto importanti. Il partito conservatore ha la maggioranza in parlamento e non avrà difficoltà ad approvare le decisioni del premier. Decisioni dolorose che comporteranno sacrifici per l’ intera comunità, con le quali si spera di uscire dalla grave situazione di stallo del mercato inglese.

Rishi Sunak, biografia

Sunak, una volta che Carlo III lo nominerà ufficialmente primo ministro, ha già dichiarato che vuole correre subito ai ripari e di fermare la crisi che si è materializzata nel breve governo pilotato dalla Truss. E molti credono che riuscirà nel suo intento, in quanto ha una storia politica importante. Sunak nasce a Southampton, il 12 maggio del 1980. E’ figlio di genitori indù emigrati dall’ Africa. Primo di tre fratelli, ha studiato al Winchester College, ottenendo prestigiosi risultati. Subito dopo ha continuato gli studi specializzandosi in Filosofia ed Economia al Lincoln College di Oxford. E’ sposato con Akshata Murty, figlia del miliardario indiano Narayana Murty, fondatore del colosso informatico Infosys. La coppia ha due figli e il loro patrimonio è stimato intorno al miliardo di dollari. E’ stato eletto deputato nel 2015, per poi essere rieletto nel 2017 e ha posizioni molto vicino a Boris Johnson. Ha sostenuto l’ uscita dell’ Inghilterra dall’ unione europea e tra i suoi obiettivi c’ è quello di salvare le casse inglesi con aiuti da oltre 400 miliardi.