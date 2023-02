Chi è Roberta Capua? Vita privata, marito, figli, carriera

By

La recente intervista concessa al programma Oggi è un altro giorno sono emersi tanti particolari della sua vita privata e della sua personalità molto discreta. Andiamo a scoprire chi è Roberta Capua, la conduttrice napoletana che nel 1986 conquistò il titolo di Miss Italia.

Vita privata

La Capua aveva appena 18 anni ed era una studentessa proveniente da Napoli molto bella ma inesperta quando conquistò il titolo di reginetta nel corso di bellezza più noto della Penisola. Quel successo le spalancò le porte di una carriera luminosa che ora la vede impegnata anche come mamma e moglie. Andiamo a conoscere più da vicina quella che è stata una presenza fissa della televisione italiana dell’ultimo ventennio e oltre.

Roberta Capua è nata a Napoli il 5 dicembre 1968: il suo segno zodiacale è dunque il Sagittario. A fine anno compirà 56 anni, ma conserva ancora il fascino di quando si presentò a Salsomaggiore Terme sbaragliando la concorrenza. Nonostante la sua lunga esperienza televisiva, la presentatrice ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata. Tiene molto alla privacy così come il suo attuale marito. Roberta Capua è sposata con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, anche lui molto riservato, anche perchè lontano dal mondo dello spettacolo. I due si sono detti sì nel maggio del 2011, ma per Roberta Capua non erano le prime nozze della sua vita.

Prima di Cassoli, Roberta Capua era stata sposata, infatti, con un pezzo grosso dell’ambiente televisivo. Il suo primo marito era, infatti, Giorgio Rastelli, direttore delle Risorse Artistiche a Mediaset. Prima di Cassoli aveva avuto una lunga relazione con un suo conterraneo, peraltro molto. Si tratta dell’ex campione di nuovo Massimiliano Rosolino, protagonista alle Olimpiadi del 2000 a Sidney e poi lanciato nel mondo dello spettacolo dalla partecipazioni ad alcuni show, su tutti Ballando con le Stelle.

Con Cassoli Roberta Capua sembra aver ritrovato la serenità che tanto attendeva. I due peraltro hanno solo ulteriormente cementato la loro unione, resa già indissolubile dalla nascita di un figlio. L’imprenditore bolognese e Roberta hanno, infatti, un figlio: si chiama Leonardo ed è attualmente un adolescente, essendo venuto alla luce nel 2008.

Carriera e Instagram

Roberta Capua non è stata soltanto una conduttrice televisiva molto nota, ma anche una modella nota a livello internazionale, con esperienze sulle passerelle della moda di Parigi e New York e diverse riviste di settore. Il primo a farla esordire in tv, dopo la vittoria di Miss Italia 1986, era stato, però, il noto dj Claudio Cecchetto nel programma Vota la voce.

Negli anni Novanta ebbe anche un’esperienza come annunciatrice su Rete 5 mentre Canale 5 le affidò la conduzione di Nonsolomoda. Luciano Rispoli la chiamò poi al suo fianco nell’allora Telemontecarlo per condurre il talk show della rete, Tappeto volante. Roberta Capua ha avuto esperienze in Rai, ma ha conservato il legame anche quando il canale si è trasformato in La7 conducendo una rubrica di salute.

Sui social Roberta Capua ha un profilo Instagram seguito da circa 50mila follower. Sul suo account condivide in realtà pochi minuti di vita privata. Oltre ad essere una mamma a tempo pieno fa anche molta beneficenza, essendo impegnata in diverse campagne per conto di varie associazioni.

