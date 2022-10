Chi è Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo di Renato Zero? Età, lavoro, vita privata

Renato Zero ha una fama a dir poco mondiale. In pochi però sanno che oltre le sue doti canore, andrebbe vantato per il troppo amore che ha da offrire. Ha infatti un figlio adottivo, Roberto Anselmi Fiacchini. Il giovane è stato preso con sè molto tardi. Per cui scopriamo di più sul suo conto.

Roberto Anselmi Fiacchini, età e lavoro

Il figlio adottivo di Renato Zero è Roberto Anselmi Fiacchini. Il loro rapporto di parentela nasce quando Roberto era adulto. Il cantante diede infatti notizia del passo fatto solo nel 2003. Per molti anni Roberto ha fatto da guardia del corpo al padre adottivo Renato i che ha per,esso che tra i due nascesse un rapporto di fiducia e bene reciproco oltre ogni misura. Roberto è nato il 5 luglio 1973.

La vita privata di Roberto

Non si sa molto della vita provata di Roberto. Sicuramente ha avuto un passato molto tormentato. E proprio quando ha saputo di tutto ciò Renato ha compiuto il passo di prenderlo come figlio. Ad ogbi sappiamo che Fiacchini è sposato con una donna che si chiama Emanuela Vernaglia. Dal loro amore sono nate due bellissime bambine che hanno fatto di Renato Zero il nonno più felice del mondo. Altro di Roberto non si sa.