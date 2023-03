Chi è Rocco Casalino? Età, coming out, padre violento, carriera

Rocco Casalino, una volta noto come “gieffino“, ha lottato a lungo per liberarsi dall’etichetta che gli era stata attribuita e oggi, racconta con rammarico il suo passato con un padre violento.

La definizione di ex gieffino ha influenzato molti aspetti della sua vita. Tuttavia, grazie alla pubblicazione di un libro e alla partecipazione in programmi televisivi, Casalino è riuscito a esprimere la sua vera identità e a essere se stesso. Ora, finalmente libero dalla sua vecchia immagine, la sua vita è pronta per essere raccontata anche sul grande schermo.

“Non chiamatemi Ex Gieffino”

Nell’epoca dei social network, diventa estremamente difficile esercitare il diritto all’oblio. Questo è stato il caso di Rocco Casalino, che compie 50 anni il primo luglio. La sua esperienza di 92 giorni nella casa del Grande Fratello non è mai stata dimenticata da nessuno, e molti non gli hanno mai perdonato questa esperienza, anche dopo tanto tempo.

In alcune situazioni, purtroppo, il diritto all’oblio non è applicabile, soprattutto in alcune professioni come quelle legate al mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. Anche dopo decenni, determinate foto o eventi del passato possono essere riportati alla luce, e ci ricordano inesorabilmente ciò che è accaduto, anche se non ha più rilevanza per il presente. Non importa se gli eventi si sono verificati ieri o decenni fa, il loro impatto può essere ancora presente.

Ci sono voluti anni per Rocco Casalino per liberarsi dall’etichetta di “ex gieffino“, anche se forse non è ancora completamente riuscito a farlo. Per alcuni, è ancora lì, davanti alle telecamere, ascoltando la voce di Daria Bignardi o confessandosi in un confessionale rosso fuoco. Nel 2012, si è candidato come consigliere regionale per la Regione Lombardia con un videomessaggio su Youtube, in cui ha chiesto di essere giudicato per chi è realmente, senza pregiudizi legati alla sua partecipazione al reality tredici anni prima.

Carriera di Rocco Casalino

Rocco Casalino diventa famoso nel 2000 partecipando alla prima edizione del Grande Fratello. In seguito diventa opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show, soprattutto quelli condotti da Maurizio Costanzo, come Buona Domenica e Buon Capodanno. Dal 2004 al 2007 conduce Buongiorno Lombardia su Telelombardia. Nel 2008 è inviato di Versus, programma condotto da Lamberto Sposini su Telenorba. Nel 2011 inizia la sua attività politica con il Movimento 5 Stelle. Nel 2012 si candida alle elezioni regionali in Lombardia, ma ritira la candidatura a causa di polemiche e contestazioni sui social media. Nel marzo 2013 diventa vice di Claudio Messora come responsabile.

Vita privata: un padre violento