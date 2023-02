C’è una crisi in atto che riguarda la famosissima band dei Pink Floyd. La moglie di David Gilmour, Polly Samson, ha attaccato Roger Waters su Twitter, accusandolo di essere antisemita e filo-Putin, e il marito ha espresso il suo supporto con un “like”. Le accuse della moglie di Gilmour Tra i due musicisti c’è una lunga storia di tensioni non solo riguardo la loro visione della musica, ma anche riguardo la loro visione politica. E adesso la moglie di Gilmour si è unita alla controversia. La scintilla sarebbe stata una recente intervista del Berliner Zeitung, in cui Waters ha confermato la sua posizione che paragona lo Stato di Israele ai nazisti e difende Putin per l’invasione dell’Ucraina. Nella recente intervista, Waters ha espresso la sua opinione riguardo la guerra in Ucraina, sostenendo che Putin stava solo proteggendo le popolazioni di lingua russa in Ucraina e che non aveva alcuna intenzione di invadere altri paesi. Queste affermazioni hanno causato frustrazione in Polly Samson, la moglie di David Gilmour, a causa delle sue dichiarazioni su Israele, in cui ha dichiarato che gli israeliani stanno commettendo un genocidio e che Israele ha il diritto di esistere solo se è una vera democrazia.

“Purtroppo Roger la verità è che sei antisemita fino al midollo. Anche un apologeta di Putin e un bugiardo, ladro, ipocrita, evasore fiscale, che canta in playback, misogino, invidia patologico, megalomane, basta con le tue sciocchezze” Carriera e vita privata di Roger Waters

Roger Waters è un musicista, cantautore e compositore inglese, noto per essere stato il bassista e membro fondatore dei Pink Floyd, uno dei gruppi musicali più influenti e di successo della storia del rock. Ha scritto e composto molte canzoni memorabili per i Pink Floyd, come “Another Brick in the Wall” e “Wish You Were Here“, e ha continuato a esibirsi in tutto il mondo come solista anche dopo aver lasciato il gruppo.

Roger Waters è stato sposato tre volte. La sua prima moglie si chiamava Judy Trim e si sono sposati nel 1969, ma si sono separati sei anni dopo. Il suo secondo matrimonio è stato con Caolyne Christie, madre di Harry e India Waters, nel 1976. Tuttavia, anche questo matrimonio non è durato a lungo e ha finito con un divorzio nel 1993. In seguito, ha sposato Priscilla Phillips, ma anche questo matrimonio è terminato con un divorzio. Nel corso degli anni 2000, ha iniziato una relazione con Laurie Durning e si sono sposati sette anni dopo. Tuttavia, anche questo matrimonio non ha avuto successo. Nel 2021, all’età di 78 anni, ha sposato Kamilah Chavis per la quarta volta.