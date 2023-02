Chi è Romina Mondello? Vita privata, marito, figlio, ex

Negli anni Novanta si può parlare di lei a buon diritto come di una star a livello nazionale o comunque di una beniamina del pubblico televisivo. Ora la sua figura si è un po’ eclissata, soprattutto per sua volontà, visto che ha preferito dedicarsi alla famiglia.

Andiamo a scoprire ora chi è Romina Mondello, protagonista di fiction e film polizieschi di grande impatto oltre 20 anni fa. Il grande pubblico la conosce anche per una storia d’amore, sbocciata proprio sul set di uno dei film più conosciuti che ha all’attivo nella sua carriera. Durante le riprese di Milano-Palermo solo andata, Romina Mondello conobbe, infatti, Raoul Bova, all’epoca un vero e proprio sex symbol e idolo delle ragazzine di tutta Italia. La storia tra i due attori emergenti del cinema italiano andò avanti per un po’ di tempo, poi ognuno ha preso la propria strada.

Gli esordi

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla biografia dell’attrice. Romina Mondello è nata a Roma il 1° marzo 1974 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Non solo dal cognome si evince che ha chiare origini siciliane che poi l’hanno agevolata anche nella sua carriera di attrice come è facilmente intuibile da diversi ruoli che ha interpretato.

Romina già da bambina ha respirato l’atmosfera di questo mondo, alternando corsi di canto a quelli di danza sia classica che moderna. La sua grande occasione arriva però nel 1992 quando a 18 anni decide di partecipare al concorso di Miss Italia; non conquista lo scettro, ma si fa comunque notare.

L’anno successivo viene chiamata per entrare nel cast della trasmissione Bulli & Pupe, che va in onda in estate. Gianni Boncompagni la inserisce poi nel programma di culto degli anni Novanta Non è la Rai, che sarà il trampolino di lancio per diverse showgirl. Romina Mondello intuisce di essere portata per la recitazione e decide di iscriversi al laboratorio di teatro di Candido Coppetelli.

Il suo esordio al cinema arriva col film Estasi, dove recita insieme ad Ornella Muti. Il primo momento di grande notorietà arriva con la fiction Le ragazze di piazza di Spagna, in onda sui Rai 2. Sono gli anni di Milan Palermo solo andata, al quale poi seguirà nel 2007 il remake Milano Palermo – Il ritorno.

Non c’è però solo la recitazione nel suo periodo d’oro. Nel 1999 viene chiamata alla conduzione di Domenica In, accanto ad Amadeus. Tra gli ultimi suoi lavori c’è la partecipazione al film To the Wonder, dove viene diretta da Terrence Malick.

Vita privata

Romina Mondello è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata, facendo trapelare poco o nulla sui suoi amori. Lo era anche negli anni Novanta quando era legata a Raoul Bova: la loro storia fece molto scalpore, ma entrambi hanno sempre conservato grande attenzione per la propria privacy.

Romina Mondello ha poi conosciuto colui che è diventato l’uomo della sua vita. Si tratta di Nicola Veccia Scavalli, che opera nel mondo dell’arte come organizzatore di mostre. I due si sono sposati il 6 aprile 2003 con una cerimonia al Campidoglio. Il 18 dicembre di quello stesso anno è nato il loro figlio, Lupo Veccia Scavalli.

