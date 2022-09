Chi è Rosa Caracciolo, moglie di Rocco Siffredi? Età, carriera

Alzi il braccio chi non conosce Rocco Siffredi. Il celebre attore hard italiano, forse il più famoso di sempre, è riuscito a sdoganare la propria immagine tra sport e comparsate tv divenendo personaggio noto a tutti. E se chiediamo chi è Rosa Caracciolo quanti sanno rispondere?

E’ una imprenditrice. Al secolo Tassi, in arte Rosa Caracciolo, insieme al marito Rocco Siffredi manda avanti le attività di famiglia. Rosa, 50 anni nel 2022 (classe 1972), decisamente molto ben portati, prima hostess poi attrice sulle orme del marito e modella, è nata a Budapest (Ungheria) dove Rocco ha trasferito le sue attività di regista e attore.

Rosa Caracciolo: galetto fu il set

Proprio sul set di uno dei suoi film per adulti, Rosa ha conosciuto Siffredi. Tra i due è stato amore a prima vista. Sono sposati da oltre 25 anni ed hanno due figli, Lorenzo, nato nel 1996 ed ora operatore tecnico di ripresa nell’azienda di famiglia, e Leonardo, venuto alla luce nel 1999. Rosa negli anni ’90 ha vinto anche il titolo di Miss Ungheria: un titolo meritato vista la bellezza.

L’incontro con Rocco è stato in Francia a Cannes, nel 1993: in quell’occasione si distribuivano gli Hot d’or (non ci sono mica solo gli Oscar!), i premi ai film per adulti. Rosa era una hostess: colpito dal suo fascino, Rocco la ospitò nella sua residenza e mentre girava il film “Il Guardaspalle”, (attore e regia), l’attrice principale diede forfait. Rocco chiese a Rosa di sostituirla, ma Rosa si impuntò: avrebbe girato le scene di sesso solo con Siffredi e non con altri. Rocco modificò la sceneggiatura e da lì nacque il loro amore. Oggi Rosa, dopo essere stata attrice nei film di Rocco, aiuta il marito nella scrittura, regia e produzione dei film per adulti.