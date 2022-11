Rosalie Craig è una delle attrici appartenenti al cast di 1899. La serie, disponibile su Netflix, racconta di un gruppo di migranti che intraprendono un faticoso viaggio verso l’America. Dall’Europa a New York per trovare la fortuna, ecco quale sarà il punto centrale della nuova serie che sta facendo impazzire tutto il pubblico della piattaforma streaming. Con un cast d’eccezione di cui fa parte anche la bellissima Rosalie, la serie non poteva che essere un successo. Se sei curioso di sapere chi è l’attrice che interpreta Virginia nella serie 1899, proseguì nella lettura.

Biografia e carriera di Rosalie Craig

Nata a Nottingham nel 1981, Rosalia non è solo un’attrice, ma si occupa anche di doppiaggio ed è una cantante originaria del West End londinese. Per quanto riguarda la sua formazione, si è laureata in recitazione al Rose Bruford College per poi iscriversi alla Royal Shakespeare Company insieme alla quale hai interpretato Alice nel Paese delle Meraviglie, in tutta l’Inghilterra durante il 2001. Oltre al teatro, nel 2014 l’attrice ha iniziato anche a comparire sul piccolo schermo, recitando nel Musical City of Angels insieme a Samantha Barks e a Tam Mutu. Dopo un breve periodo di pausa è tornata in scena nel 2018 con The Ferryman, dramma di Jez Butterworth. A settembre dello stesso anno è poi tornata a recitare a teatro con vari musical ed è attualmente candidata al Premio Laurence Olivier come miglior attrice.

Vita privata

Rosalie Craig è sposata con Hadley Fraser, attore e cantante che si è esibito nel West End londinese. Ha recitato anche nel film Les Miserables interpretando Marius. La coppia ha poi avuto una figlia di nome Elvie che è nata nel 2016. Per quanto riguarda altri dettagli sulla sua vita privata, non sappiamo molto poichè la coppia non si esprime riguardo ad altre informazioni, sicuramente la vediamo attiva nel ruolo di Virginia nella serie 1899.