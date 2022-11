Chi è Rosalinda Cannavò? Anoressia, instagram, carriera, violenza

Anche nota ai fan come Adua Del Vesco, Rosalinda Cannavò è un volto noto della televisione. Di origine sicialiana, l’attrice è ora concorrente del programma di Carlo Conti Tale e Quale Show 2022. Ma andiamo per ordine ora e proviamo a scavare nella sua vita.

Rosalinda Cannavò, Instagram e Carriera

Messinese doc, Rosalinda Cannavò nasce nel 1992. Il suo debutto sul piccolo schermo arriva con la fiction cult Mediaset di una decina di anni fa, L’onore e il rispetto. La sua bravura le permette di avvicinarsi anche al grande schermo e Carlo Vanzina la scrittura per il film Sapore di te. E’ stata altresì protagonista della serie Furore e della miniserie Rodolfo Valentino – La leggenda.

Sei anni fa è impegnata sul set di Non è stato mio figlio e de Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Il 2018 la porta nel film Loro per la regia di Paolo Sorrentino. Nel 2020-2021 partecipa al Grande Fratello Vip che le permette di trovare l’amore.

La Cannavò è molto attiva sul suo profilo Instagram dove pubblica anche le foto con il suo attuale compagno, che come vedremo ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

La vita privata

Dei suoi tormentati amori sappiamo molto più di quanto pensi. Il primo flirt del mondo dello spettacolo è con Massimiliano Morra. Il secondo la porta (per l’invidia di tutte le italiane) accanto al sex symbol Gabriel Garko. Ambedue le storie durano poco anzi secondo dei rumors pare addirittura fossero inscenate per meglio far attaccare il pubblico alle fiction in cui recitavano.

Dopodiché Rosalinda Cannavò si lega sentimentalmente a Julian Condor, che conosceva da tempo ma tra i due vi era sempre stato una sorta di odio et amo. Pare siano stati insieme molti anni fino a quando la bella Adua non finisce nella casa più spiata d’Italia. Qui infatti fa la conoscenza di Andrea Zenga, a cui è tuttora legata. Prima di ogni altra cosa decide dalla casa di interrompere la relazione con Julian e godersi così a pieno il suo nuovo amore.

Non possiamo dire con assoluta certezza se i due stanno meditando sull’idea di convolare a nozze, ad ogni modo oggi vivono insieme.

L’anoressia e la violenza

Di Rosalinda Cannavò sappiamo come spiegato da lei in numerose interviste che ha sofferto di una malattia troppo sottovalutata, ovvero l’anoressia. Ha spiegato senza troppo imbarazzo di aver avuto periodi in cui pesava a stento 32 chili mettendo così in serio pericolo lo stato di salute del suo corpo e della sua mente. Il motivo? Il lavoro che fa la spingeva a cercare una perfezione fisica che allo stato dei fatti non esiste. La voglia di riprendersi l’ha portata poi ad esagerare a mangiare al contrario raggiungendo i 70 chili in poco tempo.

Infine ricordiamo che il dolore della ragazza non si limita a queste malattie. In più interviste Rosalinda Cannavò ha raccontato che all’età di 12 anni è stata vittima di violenza. Pare che ad abusare di lei fosse un conoscente di famiglia. Proprio questa bruttissima esperienza l’ha poi spinta ad avere problemi col cibo.