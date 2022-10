Chi è Rossella Brescia, ex moglie di Roberto Cenci? Danza, figli, marito

Rossella Brescia è tra le conduttrici più simpatiche e amate del mondo dello spettacolo. È nota anche per aver sposato il regista Roberto Cenci. Ecco cosa sappiamo di lei.

Rossella Brescia: figli e marito

Classe 1971, Rossella Brescia sposa negli anni 200 il regista Roberto Cenci. Il loro matrimonio dura 4 anni dopodiché si lasciano. Negli ultimi anni si è legata al coreografo Luciano Cannito, conosciuto a teatro con cui non si è sposata. Ricordiamo che la ballerina non ha figli, non ha potuto averli, e una situazione come questa, le ha creato non poca sofferenza.

La danza

Tarantina d’origine, conosciamo Rossella come presentatrice, ma in realtà nasce come ballerina. Dopo aver vinto Miss Sorriso Puglia si avvicina alla televisione proprio come ballerina durante lo spettacolo condotto da Pippo Baudo Tutti a casa. Ha fatto molto teatro oltre che televisione: basti pensare che ha prestato il suo volto nel corpo di ballo di Cuori e denari e Un disco per l’estate. Ricordiamo che agli inizi degli anni 2000 diventa prima ballerina a Buona Domenica e virne scelta come volto per lo spot della Tissot. Ha fatto la docente di danza nel programma Amici e ha condotto molte edizioni di Colorado, dove spesso si esibiva proprio come ballerina.