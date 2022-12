Lo sapevate che Rossella Leone è la moglie di Salvatore Ficarra? I due sono sposati da più di 15 anni e hanno appena recitato insieme nella serie tv Incastrati. Dal 7 dicembre la commedia andrà in onda anche su Canale 5 dopo essere stata su Netflix da gennaio e i seguaci del palinsesto Mediaset non vedono l’ora. Vuoi sapere di più sulla moglie del noto comico? Prosegui nella lettura.

Rossella Leone, carriera

Tranese di adozione ma di origini coratine, Rossella Leone ha lavorato nel cast di Anche se è amore non si vede insieme all’attuale marito e al collega Salvo Ficarra. I due sono oggi protagonisti di un’altra serie di successo, intitolata Incastrati. Con Ficarra e Picone recita anche Rossella Leone, sposata da quasi un ventennio con Salvo Ficarra, dal quale ha avuto due splendidi figli, Vincenzo e Tommaso.

La moglie di Salvo Ficarra ha anche recitato nel film La matassa ed è poi apparsa in varie fiction italiane, come Agrodolce nel 2008 e Fuori sede, serie del 2000. Negli ultimi anni è stata invece scelta per la pellicola Vengo anch’io, con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo.

Il matrimonio con Ficarra

Tutti conoscono il marito di Rossella Leone. Il consorte è il famosissimo comico italiano Salvatore Ficarra, noto per aver condotto Striscia la notizia insieme al collega Valentino Picone. I due, sono una coppia comica che da sempre si diletta in sketch e spettacoli. Nonostante Ficarra e la Leone siano a tutti gli effetti personaggi pubblici del mondo dello spettacolo non hanno mai voluto rivelare dettagli sulla loro relazione amorosa o sui figli. Salvo ha infatti ammesso più volte di essere molto geloso della sua privacy e di non voler dare in pasto notizie sulla relazione con Rossella, un pensiero totalmente condiviso dalla donna. Se sei curioso di vedere Rossella Leone in azione, ti consigliamo di guardare subito la serie Incastrati!