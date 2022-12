L’attrice Ruby Cruz è entrata a far parte della nuova serie Disney+, intitolata Willow. La storia parlerà di vicende fantasy in cui la magia, la stregoneria e le spade saranno protagoniste assolute. Per un anno, dopo l’annuncio del ritorno del sequel di Willow del 1998, la serie ha subito numerose modifiche. Una delle quali è stata proprio l’aggiunta di Ruby Cruz, che ha sostituito Cailee Spaeny, un’attrice che per motivi personali non ha più potuto mantenere l’incarico. Se sei curioso di sapere chi sarà colei che vestirà i panni della bellissima Kit nella serie tv Willow, prosegui nella lettura.

Biografia di Ruby Cruz

Un cast pieno di attrici importanti quello di Willow. Tra le attrici anche la Cruz, che intepreta la sorella di un principe catturato. Nata nel 1998, ha 24 anni nel 2022 ed è un’attrice apprezzatissima nel campo delle serie tv. Tra queste, ha guadagnato molta popolarità con il dramma Castle Rock, andato in onda sul piccolo schermo durante il 2019. L’attrice Ruby Cruz, lavora anche nella serie Sea of Easttown, dove ha interpretato Jess Riley. Qui, il suo lavoro è stato egregio e moltissimi registi hanno iniziato a contattarla offrendole ruoli per film e serie tv. Una tra le quali è stata proprio Willow, un remake della pellicola del 1988, rivisitata in chiave moderna, con attori originali e nuove aggiunte.

Vita privata

Non si sa molto purtroppo sulla vita privata della giovane star Ruby Cruz. Un fattore che ha condotto ad una grande riservatezza potrebbe essere proprio quello dell’età. Oggi, infatti, l’attrice ha raggiunto molta popolarità ed è impegnata alle première e a recitare in tantissimi film. Nonostante questo, molti dei suoi fan più accaniti su Instagram sono proprio maschi, che si chiedono se la bella e famosa Ruby abbia spazio nel suo cuore per un fidanzato. Per ora, tuttavia, resta ancora un mistero.