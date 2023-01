A settembre 2023, durante la Settimana della Moda Donna a Milano, Sabato De Sarno presenterá la sua prima collezione come direttore creativo Gucci.

De Sarno è nient’altro che il braccio destro di Paolo Piccioli, ed è stato nominato per prendere il ruolo che era stato lasciato da Alessandro Michele nel 2021. Lo stilista, ha lavorato a stretto contatto con Piccioli in passato, partecipando a numerose campagne della marca e collaborando con le più grandi icone della moda. La sua ascesa come direttore creativo di Gucci è considerata un passo importante verso un nuovo capitolo di innovazione, estetica ed eleganza nella storia della maison.

Un degno sostituto di Alessandro Michele

Alla fine della settimana dell’alta moda parigina, la notizia più attesa è arrivata: Gucci ha annunciato ufficialmente Sabato De Sarno come nuovo direttore creativo. La notizia è stata confermata con un post sul profilo Instagram della maison che conteneva un ritratto del designer. De Sarno succede così a Alessandro Michele, che ha fatto parte del team di Gucci per oltre 16 anni. Il giovane talento ha conseguito il suo primo master in design presso l’Università di Oxford e ha lavorato in diversi settori della moda, tra cui la creazione di abiti e accessori importanti da passerella. La sua collezione di debutto per Gucci è prevista per il 2021.

“Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci come nuovo Direttore Creativo della Maison, uno dei ruoli più influenti nel settore del lusso. Avendo lavorato con alcune delle più rinomate case di moda italiane, Sabato porta con sé un’esperienza vasta e rilevante”

Ha commentato così Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato dell’azienda fiorentina, che si è espresso sull’importanza della diversità nei luoghi di lavoro. Secondo Bizzarri, la diversità all’interno di un’organizzazione è fondamentale per garantire che le idee e le prospettive di tutti siano considerate e rappresentate. Ha sottolineato anche che l’inclusione è una parte essenziale del successo aziendale, poiché incoraggia l’innovazione e la collaborazione. Il manager ha quindi concluso che l’impegno costante da parte dell’azienda per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo è fondamentale per il successo dell’organizzazione.

Carriera di Sabato De Sarno

Sabato De Sarno ha una carriera ben consolidata nel settore del prêt-à-porter. Ha iniziato la sua carriera presso Prada nel 2005, per poi muoversi verso gli uffici di Dolce&Gabbana ed infine arrivare a Valentino nel 2009. Qui, in collaborazione con Pierpaolo Piccioli, ha ricoperto posizioni sempre più di responsabilità, fino ad essere nominato fashion director e a supervisionare sia le collezioni maschili che femminili. La sua esperienza maturata nel campo del prêt-à-porter lo ha portato ad essere un punto di riferimento nel mondo della moda.

