Sabrina Paravicini, sceneggiatrice e attrice italiana, farà parte di Odio il Natale, una serie con Pilar Fogliati e tanti altri grandi del mondo dello spettacolo. In questa commedia natalizia, Sabrina interpreta Marta. La vicenda narra di una corsa contro il tempo per rincorrere l’amore della propria vita. L’atmosfera è dolce e sentimentale e la serie è ambientata intorno al periodo natalizio. Con ben sei episodi si racconta di alcune vicende di una ragazza single di trent’anni. Si tratta di Pilar Fogliati, attrice di punta del 2022. Nel cast anche Sabrina Paravicini, che a quanto dichiarato in molte interviste, si è davvero divertita a girare le scene di questa splendida serie. Conosciamo meglio l’attrice e scopriamo qualche dettaglio sulla sua carriera.

Biografia

Sabrina Paravicini è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Nata nel 1980, è la seconda di quattro fratelli. Ti butto nel 1993 con un film diretto da Maurizio Nichetti, intitolato Stefano Quantestorie. Dal 1998 in poi, è uno dei volti più noti della serie televisiva Un medico in famiglia, nella quale interpreta Jessica, un personaggio tra i più conosciuti all’interno della sit-com. Durante il 2004, lavora anche per la miniserie Amanti segreti, andata in onda in televisione e diretta da Gianni Lepre. Sabrina Paravicini non è solo un’attrice ma è anche una scrittrice che ha curato la sceneggiatura di molti cortometraggi tra cui quello del film Comunque mia, nel 2004. Ha scritto poi Un viaggio gentile all’interno della diversità, un meraviglioso documentario uscito nel 2017.

Figlio di Sabrina Paravicini

Ci colleghiamo proprio al film Un viaggio gentile all’interno della diversità per parlare della vita privata di Sabrina Paravicini. Suo figlio è autistico e a soli 12 anni ha partecipato attivamente alla direzione della pellicola insieme alla madre che invece ne ha curato la regia e la sceneggiatura. Nino Monteleone, è figlio dell’ex marito della donna, con la quale si è separata diversi anni fa. Quello che molti non sanno è che nel 2018 Sabrina Paravicini è stata affetta anche da un tumore, una dura prova della quale ha raccontato tutte le sensazioni durante numerose interviste in televisione.