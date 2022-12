Comico, attore e cabarettista, Salvatore Ficarra è il protagonista insieme al collega Picone della nuova serie tv “Incastrati“, di cui è regista. La serie, andata in onda su Netflix, è uscita il 7 gennaio 2022 anche su Canale 5, dove viene trasmessa in prima serata. Tutti lo conoscono per il sodalizio artistico con Valentino Picone, con il quale ha lavorato al Festival del Cabaret dal 1995. Ecco chi è Salvatore Ficarra e come è iniziata la sua carriera da comico.

Biografia e programmi televisivi

Ficarra è nato a Palermo nel 1971 e ha debuttato come comico nel 1993 con la serie Grand Hotel Cabaret. Dal 1997 ha invece partecipato alla trasmissione Raiuno Va ora in onda con numerosi sketch che subito fecero impazzire il pubblico. Nello stesso anno conosce Valentino Picone in un villaggio turistico, dove entrambi erano stati scelti per fare gli animatori. Nasce quindi lo storico duo Ficarra e Picone e i comici iniziano a partecipare a programmi televisivi famosi, quali Zelig e Zelig Circus, dove ottennero il massimo della fama. Vengono poi ingaffiati per L’ottavo nano e per condurre parecchie edizioni di Striscia la notizia, trasmissione alla quale sono stati al timone dal 2005.

Per quanto riguarda il mondo del cinema, Salvatore Ficarra ha debuttato a soli 29 anni nel film Chiedimi se sono felice con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nella pellicola, lo sentiamo urlare “Pirandello sei un poeta!” durante la scena finale del film.

Nel corso degli anni ha sempre recitato in compagnia di Picone in Nati stanchi, La matassa, Anche se è amore non si vede, il 7 e l’8 e Il Primo Natale. I due hanno fatto parte anche del cast di Baaria, un film di Giuseppe Tornatore.

Vita privata di Salvatore Ficarra

Ficarra è sposato dal 2006 con Rossella Leone, anche lei attrice. La coppia ha avuto due splendidi figli. Sappiamo di lui che è uno scatenato tifoso del Palermo e insieme al gruppo Tinturia, ha composto l’inno ufficiale della squadra.