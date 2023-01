La serie “Vikings: Valhalla” ha dato la possibilità al bravissimo Sam Corlett di emergere come attore. Il 25 febbraio 2022 è uscita su Netflix questa serie tv nella quale Corlett interpreta il personaggio di Leif Eriksson. Prima di questo ruolo, Corlett aveva già catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo lavoro sui social media dove ha postato contenuti divertenti ed interessanti che hanno contribuito a fargli guadagnare una grande popolarità. Oltre che nella sua carriera professionale, Sam è anche una persona impegnata attivamente in diverse iniziative di beneficenza. Nell’attesa della prossima stagione di Vikings, conosciamo meglio questo talentuoso professionista.

Biografia di Sam Corlett

Sam Corlett, nato il 23 aprile 1995, aveva un sogno fin da quando era piccolo: diventare attore. Con grande determinazione, lavorando come modello, commerciante e consulente, Sam ha intrapreso la strada che lo ha portato al Bachelor of Performing Arts in Acting nel 2018. Durante il suo secondo anno di studi, si è esibito nel The Emancipation of Alice Paw di Chris Isaac, di cui faceva parte del cast insieme ad altri cinque membri, recitando in Cina nell’AsiaPacific Bureau Theatre Schools Festival & Directors Conference. Per completare la sua formazione, ha avuto la possibilità di studiare con professionisti di fama mondiale come Les Chantery, Glenda Linscott, Andrew Lewis ed Elizabeth Kemp.

Vita privata e patrimonio

Fino ad ora, Sam Corlett ha evitato i giornalisti ma, secondo quanto trapela dal web, i suoi genitori si chiamerebbero Tim e Kelly. Il padre è un esperto di trading che opera in ambito d’affari, mentre Kelly è una consulente e scrittrice che lavora all’interno di aziende private. Nel luglio 2020, Sam ha condiviso con il pubblico la straordinaria storia della madre, Kelly, una donna coraggiosa che ha vinto la sua battaglia contro il cancro per ben tre volte. Si dice che abbia affrontato le sue terapie con forza e determinazione, conquistando la stima e l’ammirazione di tutti.

Attualmente, Sam non ha una compagna di vita, almeno ufficialmente. La sua carriera come attore e modello lo ha portato a guadagnare una cifra tra 1,5 e 2 milioni di dollari. Gli viene riconosciuta un’ottima retribuzione per le sue performance davanti alla macchina da presa e gli shooting da modello. Inoltre, lavora in diversi progetti come influencer sui social media.