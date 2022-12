Samuel Arnold è Julien in Emily in Paris, spiritoso, divertente e pieno di battute sarcastiche durante tutto il corso della serie. A breve uscirà la terza stagione con la protagonista Emily, interpretata da Lily Collins, un’attrice tra le più celebri degli ultimi anni. Il personaggio di Julien, tuttavia, è uno dei più amati dell’intera commedia. Con uno sguardo particolare e espressioni uniche, è il collega di Emily Cooper nell’azienda Savior, marchio francese prestigioso. I due vivono infinite avventure nella serie Netflix più vista degli ultimi due anni. Ma vediamo chi è Samuel Arnold e quali successi ha collezionato durante la sua carriera.

Biografia e carriera di Samuel Arnold

Anche se non si conosce precisamente la data di nascita di Samuel Arnold, possiamo ipotizzare che l’attore abbia un’età di circa trent’anni. Insieme a Camille Razat, è infatti uno fra i più giovani di tutto il cast. Samuel è sicuramente alle prime esperienze per quanto riguarda il mondo della televisione. Oggi, il ragazzo risiede stabilmente a Londra dopo essersi spostato dal nord della Francia. L’attore è di origini parigine e condivide con Julien, il personaggio di cui veste i panni in Emily in Paris, proprio la storia di vita, con un importante trasferimento alle spalle. In un intervista a Glamour ha raccontato del suo ruolo come “migliore amico gay” della protagonista e ha voluto sottolineare la sua attenzione verso la comunità LGBT e le diversità. Samuel è ad oggi uno degli attori che si sta facendo conoscere ai registi di tutto il mondo, presto quindi lo vedremo comparire in altre serie e film.

Il ruolo di Julien

Non è stato facile interpretare Julien da quanto ha ammesso l’attore. Ad un certo punto, secondo i piani del produttore, Julien si sarebbe dovuto innamorare di Emily, apprezzandola per la sua simpatia. Nell’intervista ha poi raccontato di come le dinamiche all’interno di alcune aziende siano troppo competitive, come è avvenuto in Savoir, società di marketing in cui lavorano lui ed Emily nella serie.